Tour de France 2018 | la tappa di domani | Bagneres-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan Orario

(Di martedì 24 luglio 2018) In programma(mercoledì 25 luglio) la diciassettesimadelde. Frazione brevissima, 65km da-de-, ma anche una delle più interessanti dell’edizione corrente della Grande Boucle, caratteristica per la rivoluzionaria partenza in griglia analoga alle gare di ciclocross. L’idea è quella di mantenere appaiati in testa gli uomini di classifica allontanando i propri gregari nelle battute iniziali, in modo che affrontino immediatamente i 15km sul Montée de Peyragudes (pendenza media del 6,7%) sfruttando esclusivamente le energie nelle loro gambe. Più della metà del percorso è in salita (38km per la precisione): oltre alla scalata citata precedentemente, la corsa attraversa il Col de Val Louron-Azet (7,4km all’8,3%) e i 16km verso il traguardo posto in cima all’Hors Categorie Col du Portet (8,7% di ...