Tour de France 2018 | la protesta dei contadini che bloccano la corsa con balle di fieno

A Carcassone la protesta degli agricoltori blocca i ciclisti del Tour de France. La polizia usa i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti : A 190 chilometri dall'arrivo della 16/a tappa del Tour de France di ciclismo, in corso fra Carcassonne e Bagnères de Luchon e lunga 218 chilometri, una protesta di sedicenti agricoltori ha fermato la corsa. E' dovuta intervenire la gendermerie per disperdere i manifestanti, che avevano occupato la sede stradale con delle balle di paglia. Uno di loro sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.Non si riesce bene a capire il motivo della ...

Tour de France 2018 - nuove regole contro i tifosi che ostacolano i corridori. Si rischia carcere fino a 3 anni : Continua la mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull’Alpe d’Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l’unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori, basti pensare allo spettatore che ha provato a buttare a terra Chris Froome. Dopo i primi annunci di ieri, oggi arriva la seconda ufficialità ...

Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti : c’erano contadini che protestavano e la polizia ha usato spray al peperoncino : La 16esima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata sospesa per alcuni minuti: dopo che alcuni contadini avevano provato a fermare la corsa per protesta, la polizia ha usato quello che viene descritto dai media come spray The post Il Tour de France è stato sospeso per alcuni minuti: c’erano contadini che protestavano e la polizia ha usato spray al peperoncino appeared first on Il Post.

Tour de France - sputi ai nemici inglesi. L’odio arriva nel ciclismo – L’Istantanea : Poteva L’odio garantire zone franche? Poteva l’invidia non esondare e allagare anche quei campi rimasti all’asciutto di contumelie? Così pure il ciclismo, l’ultimo spettacolo che si guarda senza dover pagare il biglietto, la strada è il campo di gioco, subisce il destino di questo tempo. Il Tour de France è la gara a tappe più famosa e più seguita al mondo. Lungo la strada migliaia di appassionati (all’Alpe du Huez un milione di persone erano ...

Tour de France – Inizia l’ultima settimana : fughe da lontano e attacchi al Team Sky nella 16ª tappa : La sedicesima tappa del Tour de France promette scintille: l’ultima settimana della Grande Boucle Inizia con un percorso di montagna Dopo una giornata di riposo, l’ultima per i ciclisti al Tour de France 2018, Inizia ufficialmente l’ultima, decisiva settimana della grande corsa a tappe Francese. Si parte immediatamente con una mega tappa di 218km, che porterà i ciclisti da Carcassonne a Bagnères de Luchon. Una tappa con ...

Tour de France – Caduta Nibali - individuato il colpevole : si va verso la denuncia penale : C’è il volto dello spettatore fotografo che ha causato la Caduta di Vincenzo Nibali: si va verso la denuncia penale La Caduta di Vincenzo Nibali e il conseguente ritiro dal Tour de France sono una ferita ancora aperta per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi italiani che sognavano uno Squalo in giallo. Il messinese è stato costretto a tornare a casa, dove sta piano piano recuperando, a causa di una frattura ad una costola, ...

