Tour de France 2018 | Julian Alaphilippe | “Che emozioni queste vittorie” Domenico

Tour de France - Alaphilippe vince la prima sui Pirenei. Thomas sempre in giallo. Lacrimogeni sulla corsa : Con i fumogeni e gli sputi, quest'ultimi secondo il boss del Team Sky Dave Brailsford, ''prerogativa dei Francesi'', sembrava che il Tour potesse aver esaurito le note dolenti. Invece la prima sui ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Alaphilippe rafforza la maglia a pois - Sagan sempre più verde : Julian Alaphilippe ha vinto il primo tappone pirenaico e ha rafforzato la maglia a pois. Il Francese si avvicina alla conquista della classifica come miglior scalatore mentre la maglia verde è ormai saldamente sulle spalle di Peter Sagan che deve semplicemente arrivare a Parigi per conquistare la classifica a punti. Di seguito le altre classifiche del Tour de France 2018. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - Caruso e Pozzovivo nella top20 : Non cambia nulla nelle posizioni di vertice del Tour de France 2018. La sedicesima tappa prometteva grande spettacolo e invece i big si sono marcati nella Carcassonne-Bagnères de Luchon. Geraint Thomas conserva la maglia gialla con 1’39” di vantaggio sul compagno di squadra Chris Froome: la coppia del Team Sky ha controllato la corsa e non è stata minimamente attaccata dagli altri uomini di Classifica come Tom Dumoulin, Nairo ...

Tour de France - Julian Alaphilippe fa il bis sui Pirenei con un’impresa mozzafiato e la Bahrain-Merida si veste di giallo con Pozzovivo e i fratelli Izaguirre nel segno di Nibali : Tour de France, Julian Alaphilippe vince anche la 16ª tappa e blinda la maglia a pois di miglior scalatore sui Pirenei con un’impresa mozzafiato mentre la Bahrain-Merida sale al primo posto della classifica a squadre e domani indosserà numero e casco gialli nel segno di Vincenzo Nibali Il Tour de France ricomincia sui Pirenei dopo il secondo giorno di riposo con una tappa pazzesca, volata a velocità supersonica nella ricerca di una ...

Tour de France - la protesta dei contadini blocca la corsa : Momenti di caos al Tour de France 2018: al km 29 della sedicesima tappa, Carcassonne-Bagneres de Luchon, prima giornata pirenaica, la corsa è stata interrotta da una protesta di alcuni contadini che ...

Tour de France 2018 : Julian Alaphilippe dopo le Alpi conquista i Pirenei - nessun problema per Geraint Thomas : Tempo di Pirenei al Tour de France 2018: si riparte con la Grande Boucle, dopo l’ultimo giorno di riposo, e può esultare nuovamente la nazione di casa, nel segno di Julian Alaphilippe. Nella 16ma tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, il transAlpino in maglia a pois trova un altro capolavoro: dopo la vittoria sulle Alpi si porta a casa anche quella nella terza settimana, dando spettacolo in discesa. Il gruppo maglia gialla ...

Tour de France 2018 - come funziona la tappa con partenza a griglia? Sistema copiato dalla mountain bike. Capitani senza gregari? : La diciassettesima tappa del Tour de France 2018 passerà alla storia per diversi motivi. Sarà sì una frazione che potrebbe decidere le sorti di questa edizione della Grande Boucle ma non solo. La tappa sarà di appena 65 chilometri, la più breve di sempre ma con ben 38km in salita sui Pirenei. E inoltre si userà la griglia di partenza, in pieno stile cicloross/mountain bike (o Formula Uno giusto per chiarire meglio il concetto). Ma come funziona ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bagneres-de-Luchon-Saint-Lary-Soulan. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (mercoledì 25 luglio) la diciassettesima tappa del Tour de France 2018. Frazione brevissima, 65km da Bagneres-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, ma anche una delle più interessanti dell’edizione corrente della Grande Boucle, caratteristica per la rivoluzionaria partenza in griglia analoga alle gare di ciclocross. L’idea è quella di mantenere appaiati in testa gli uomini di classifica allontanando i propri gregari ...

Tour de France – Protesta dei contadini : i motivi del gesto estremo [GALLERY] : Svelato il motivo che ha spinto un gruppo di contadini a Protestare oggi, durante la 16ª tappa del Tour de France Una tappa memorabile oggi al Tour de France: a pochi km dall’inizio della 16ª tappa della Grande Boucle, un gruppo di contadini ha fermato i corridori, con delle balle di fieno in mezzo alla strada. Una Protesta che ha creato qualche problema di troppo ai ciclisti, che hanno chiesto l’intervento dell’auto ...