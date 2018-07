Tour de France 2018 | come funziona la tappa con partenza a griglia? Sistema copiato dalla

oasport

(Di martedì 24 luglio 2018) La diciassettesimadeldepasserà alla storia per diversi motivi. Sarà sì una frazione che potrebbe decidere le sorti di questa edizione della Grande Boucle ma non solo. Lasarà di appena 65 chilometri, la più breve di sempre ma con ben 38km in salita sui Pirenei. E inoltre si userà ladi, in pieno stile cicloross/mountain bike (o Formula Uno giusto per chiarire meglio il concetto). Maquestomutuato da altre discipline e che gli organizzatori hanno deciso di adottare per dare più pepe alla corsa? I ciclisti partiranno in base alla propria posizione in classifica generale. Nel primo gruppo ci saranno tutti i big, cioè quelli che occupano le prime venti piazze: la maglia gialla e le altre stelle deldepotrebbero ritrovarsi soli e senza gregari, si potrebbe così profilare un vero e proprio testa a testa senza ...