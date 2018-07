Toronto | chi è l’attentatore | un 29enne con gravi problemi psichici

NBA – Ettore Messina tra i favoriti per la panchina dei Toronto Raptors : è lotta a due con Nurse : Dopo aver allontanato coach Casey, i Toronto Raptors hanno pronte due opzioni per la panchina: Ettore Messina e Nick Nurse Dopo lo ‘sweep’, la sconfitta per 4-0 subita nelle semifinali della Eastern Conference, i Toronto Raptors hanno dato il benservito a coach Casey. Non è bastato l’aver chiuso in prima posizione la regular season, vista l’ennesima eliminazione cocente arrivata per mano del solito LeBron James. I candidati per ricoprire il ...