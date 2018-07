Toninelli contro la Tav | Ora nessuno si azzardi a far avanzare l' opera

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Danilomette in freezer la Tav. O, meglio, mette - seppur idealmente - i sigilli ai cantieri della tratta da alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione.Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo averne studiato le carte, ha bocciato (praticamente in toto) la grande. E in un recente post pubblicato sui suoi profili social, scrive: "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di danaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata". Infatti, come racconta sempre l"esponente del Movimento 5 Stelle, "ricordate quel "prenditore"che al telefono diceva "ce la mangiamo io e te la torta dell"alta velocità?" Bene è stato condannato in primo grado per ...