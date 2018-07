Tokyo con il segno più insieme al resto dell' Asia

La borsa di Tokyo chiude in calo con il Nikkei che perde l'1 - 33% : Roma, 23 lug., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in deciso ribasso, con il Nikkei che ha lasciato sul terreno l'1,33%, a 22.396 punti, a causa del rialzo dello yen sul dollari.

THE FAST AND THE FURIOUS : Tokyo DRIFT/ Su Italia 1 il film con Lucas Black (oggi - 16 luglio 2018) : The FAST and The FURIOUS: TOKYO DRIFT, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Lucas Black e Bow Wow, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 04:41:00 GMT)

Atletica - Fabrizio Donato : “Voglio la sesta Olimpiade! Con Howe ho fatto il piano Tokyo 2020 - la scelta dei 200…” : Andrew Howe ha ormai abbanDonato la carriera di lunghista, è tornato ai 200 metri e i primi riscontri sono soddisfacenti: il 20.47 corso settimana scorsa a Rieti vale il minimo per gli Europei che si disputeranno a Berlino a inizio agosto. Il laziale aveva iniziato un percorso con Fabrizio Donato, bronzo nel triplo alle Olimpiadi di Londra 2012, con la convinzione di poter tornare a essere competitivo nel lungo, disciplina in cui ha vinto anche ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : continua la corsa verso Tokyo 2020. In palio il titolo iridato nella staffetta mista : Anche qui i favori del pronostico sono tutti per la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, campionessa del mondo in carica e vincitrice di questa sprint nell'ultima stagione. nella staffetta mista , in ...

Triathlon - World Series Amburgo 2018 : continua la corsa verso Tokyo 2020. In palio il titolo iridato nella staffetta mista : continua la corsa del Triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: prossima tappa delle World Series sarà quella di Amburgo, in Germania, che andrà in scena tra domani e domenica. Sabato 14 infatti sarà la volta delle prove individuali, maschile e femminile, mentre il giorno seguente sarà in palio il titolo mondiale nella staffetta mista. nella gara maschile, che scatterà domani alle 16.40, sarà in gara per l’Italia il solo Delian Stateff, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a crescere verso Tokyo 2020 : Pochi giorni e sarà diramata da Sandro Campagna la lista ufficiale dei convocati verso gli Europei di Barcellona di Pallanuoto maschile che scatteranno ad inizio settimana prossima. La rosa degli azzurri è praticamente quella vista e rivista nelle ultime stagioni, con due aggiunte di grandissima qualità: i nuovi arrivi sono quelli di Gonzalo Echenique e Guillermo Molina, entrambi recchelini, che da pochi mesi hanno avuto il passaporto italiano e ...

Tokyo GHOUL : re CALL to EXIST annunciato con le prime immagini e le prime informazioni : BANDAI NAMCO Entertainment Europe e Three Rings Inc. hanno annunciato TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST, il primo videogioco basato sul manga dark fantasy ad arrivare in occidente. Scopriamo dettagli e prime immagini nel comunicato ufficiale:TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST includerà una modalità offline e una modalità multiplayer online in cooperativa in cui l'obiettivo principale sarà sopravvivere, partecipando alla guerra tra GHOUL e investigatori per ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Eseguita la condanna a morte per la mente dell'attentato di Tokyo con il gas sarin : Nel 1995 una setta organizzò un attentato con il sarin nella metro di Tokyo. A morte Shoko Asahara e altri sei adepti, a più di vent'anni dai fatti

Eseguita la condanna a morte per la mente dell’attentato di Tokyo con il gas sarin : (foto: Toshifumi KITAMURA / AFP) Nel 1995 un attentato nella metropolitana di Tokyo, condotto con il gas sarin, causò la morte di tredici persone e conseguenze non letali per altre migliaia. Per questi ed altri reati, il Giappone ha messo oggi a morte Shoko Asahara, il leader della setta apocalittica che organizzò l’attentato e altre sei persone, parte della setta, ormai disciolta, Aum Shinrikyo. Ad annunciarlo il capo di gabinetto ...

Tokyo - giustiziato Shoko Asahara e altri sei membri della setta responsabile della strage con il sarin : È stato giustiziato Shoko Asahara, leader della setta religiosa Aum Shinrikyo, che il 20 marzo del 1995 architettò la strage della metropolitana di Tokyo, con il sarin, causando la morte di 13 persone, con 6200 intossicati. La condanna a morte per impiccagione per Asahara era stata decisa dal tribunale nel 2004 e successivamente confermata dalla Corte Suprema giapponese alla quale l'uomo si era appellato. Il vero nome di Asahara era Chizuo ...

