To The Core è un imperdibile platform 3D roguelike realizzato da alcuni studenti

(Di martedì 24 luglio 2018) Se siete alla ricerca di un3D in terza persona con una struttura, abbiamo delle ottime notizie per voi! Infatti, grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che l'interessantissimo To Theè ora disponibile gratuitamente su Steam.Questo To Theè un titolodadella NHTV Breda University of Applied Sciences e, come già detto, si presenta come un3D in cui dovrete correre, saltare e sfrecciare attraverso i livelli generati proceduralmente pieni di ostacoli e pericoli. Vi ritroverete a fronteggiare gruppi di nemici per salvare vostro padre e stabilire tempi record.Nel gioco vestirete i panni di Emily, la figlia di un inventore brillante ma distratto. Vostro padre ha sperimentato con robot e macchinari per anni, gettando le sue invenzioni fallite nel suo cestino "interdimensionale", risparmiando grande sui costi ...