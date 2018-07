Tiro a volo | Green Cup | vince Di Spigno

Tour de France - Gilbert costretto al riTiro dopo il ‘volo’ nella discesa del Col de Portet-d’Aspet : Philippe Gilbert cade durante la sedicesima tappa del Tour de France 2018, il belga della Quick-Step Floors costretto al ritiro Una 16ª tappa memorabile, oggi, al Tour de France. dopo la protesta di un gruppo di contadini di questa mattina, a pochi km dall’inizio della prima tappa pirenaica, è stata una rovinosissima e spaventosa caduta a lasciare col fiato sospeso. Philippe Gilbert ha perso il controllo della sua bicicletta durante una ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : favorite e speranze azzurre nel trap femminile. C’è Jessica Rossi : Si avvicinano gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica: tra 2 e 3 agosto si terranno qualificazioni e finali del trap femminile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si può non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Jessica Rossi, che in terra austriaca cercherà ...

Tiro a volo : a Todi è sempre super Italia : ANSA, - Todi , PERUGIA, , 23 LUG - La 7/a edizione della Emirates Green Cup di Tiro a volo, quest'anno intitolata a Sheika Fatima Bint Mubarak, che fino a domenica prossima impegnerà nel Tav ...

Tiro a volo – Erik Varga trionfa al Gran Mondiale Perazzi : Erik Varga si aggiudica il 7° Gran Mondiale Perazzi. Il tiratore slovacco vince alla fine di una combattutissima finale contro 4 ori olimpici. Al campione olimpico in carica, Josip Glasnovic, va il premio come migliore tiratore assoluto Sold out annunciato, quello del VII Gran Mondiale Perazzi, che nelle giornate dal 18 al 22 luglio ha portato sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato 648 tiratori, di cui 280 presenze ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Scatteranno la settimana prossima, precisamente mercoledì 1, e si concluderanno domenica 12 agosto gli Europei di Tiro a volo: ad ospitarli sarà la località austriaca di Leobersdorf. Primi giorni di gare dedicate al trap (1-5), poi sarà la volta del double trap (6), ormai uscito dal Programma olimpico, infine gli ultimi giorni di gare saranno dedicati allo skeet (8-12). In contemporanea le competizioni della categoria senior e quelle della ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : azzurri fuori dalla finale del trap misto. Oro e bronzo agli Stati Uniti : La quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo si chiude lasciando un sapore amaro in bocca per la nazionale italiana. A Tucson (Stati Uniti) le coppie dei padroni di casa conquistano il primo e terzo posto nel trap doppio misto, facendo scivolare quindi al secondo posto gli azzurri nel medagliere. Il duo Fiammetta Rossi-Erminio Frasca (Italia 1) non accede in finale per un solo piattello (128/150), mentre Italia 2 (Valeria Raffaelli-Simone ...

Tiro a volo - Trap maschile : oro e argento azzurri a Tucson : ...cui abbiamo dovuto lottare con un campo tecnicamente molto complicato e con temperature alle quali non siamo abituati -ha spiegato Prosperi alla sua quarta esperienza in una prova di Coppa del Mondo ...

Tiro a volo - doppietta italiana in CdM : TUCSON, USA, - La gara di Trap maschile di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson , è stata dominata dall' Italia che ha conquistato la medaglia d'oro con Simone Lorenzo Prosperi e quella d'argento con Erminio Frasca .I due poliziotti, il primo di ...

Tiro a volo : Cdm - dominio Italia nel Trap : ANSA, - TUCSON, USA,, 18 LUG - La gara di Trap maschile di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson, è stata dominata dall'Italia che ha conquistato la medaglia d'oro con Simone Lorenzo Prosperi e quella d'argento con Erminio Frasca.I due poliziotti, il primo di Artena ...

Tiro a volo – Fossa olimpica donne - la finlandese Salmi vince la medaglia d’oro a Tucson : La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata da cambi repentini di condizioni atmosferiche, con pioggia torrenziale e caldo torrido La medaglia d’oro della gara di Fossa olimpica femminile è volata in Finlandia con Marika Salmi, per la prima volta su un podio di una competizione internazionale di primo livello. La sua vittoria ha segnato il giusto epilogo di una gara sui generis, caratterizzata ...