Tiro a volo | Europei Leobersdorf 2018 | favorite e speranze azzurre nel trap femminile

oasport

: RT @PassioneGOL: #Fabian l'ho visto diverse volte con il Betis, ma ieri nel centrocampo a 3 del Napoli per la prima volta mi ha ricordato P… - marco_uematsu : RT @PassioneGOL: #Fabian l'ho visto diverse volte con il Betis, ma ieri nel centrocampo a 3 del Napoli per la prima volta mi ha ricordato P… - PaoloSinibaldi : Seguici (se ti va) ?? Questa settimana la puntata di #AcapulcoOnTheBeach sarà con Alessia Iezzi #TiroAVolo ?? Nella… - Chiariello_CS : RT @PassioneGOL: #Fabian l'ho visto diverse volte con il Betis, ma ieri nel centrocampo a 3 del Napoli per la prima volta mi ha ricordato P… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Si avvicinano glidi: a, in Austria dall’1 al 12 agosto si terrà la rassegna continentale junior e senior. Nei primi sei giorni spazio alla fossa olimpica: tra 2 e 3 agosto si terranno qualificazioni e finali del, che vedranno ai nastri di partenza tre. Non si può non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Jessica Rossi, che in terra austriaca cercherà di aggiungere un nuovo alloro alla sua già invidiabile bacheca. Al suo fianco Maria Lucia Palmitessa, che pur essendo ancora junior prenderà parte alla gara senior e sarà la più giovane tra le 39 in competizione, e Federica Caporuscio: per la classe 1989 sarebbe un ottimo risultato già l’ingresso in finale. Le avversarie per le trenon mancheranno, a partire da quella che sulla carta è il pericolo numero uno, ovvero l’iberica ...