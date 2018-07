Tir contro auto su A4 | un morto e tre feriti

Incidenti : Tir contro auto sull’A4 - un morto e tre feriti : Milabno, 24 lug. (AdnKronos) – Scontro tra un tir e un’auto sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20: sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato chiuso e la situazione del traffico nelle ...

Scontro Italia-Austria sul passaporto austriaco ai sudTirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...

Decreto Dignità - il Pd riTirerà l’emendamento contro l’aumento dei risarcimenti per i lavoratori licenziati : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, assicura che lavorerà insieme ai gruppi parlamentari per abolire l'emendamento al Decreto Dignità presentato dai dem con il quale si chiedeva di non aumentare le indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente. L'emendamento - promette Martina - verrà superato.Continua a leggere

Stragi del sabato sera - controlli della Polstrada di Perugia - fermate 7 persone e 9 patenti riTirate : Stragi del sabato sera, controlli della Polstrada di Perugia, fermate 7 persone e 9 patenti ritirate. Nell'ambito delle iniziative tendenti ad individuare nuove strategie per limitare il grave ...

Fraccaro contro il doppio passaporto per i sudTirolesi : "Atto ostile" : Riccardo Fraccaro dice la sua sull'eventualità di un doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e ...

Come gesTire i problemi di memoria per Huawei P8 Lite 2017 : arriva un controllo incrociato : Ci stiamo per lasciare alle spalle una settimana davvero importante per quanto riguarda gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I device stanno rispondendo bene tutto sommato, ma Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi si è venuto a creare un vero proprio giallo che dobbiamo analizzare con grande attenzione per ...

INFERNO SULL’A1 - SCONTRO FRA 3 Tir : AUTISTA CARBONIZZATO/ Ultime notizie : tratto riaperto ma le code rimangono : INFERNO SULL’A1: AUTISTA morto CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Maratoneta usa crema anTirughe Positiva al controllo antidoping : Fare sport a livello amatoriale è certamente un toccasana per l'età. E un aiutino per tenersi giovani è concesso a una donna di 45 anni, che ha ceduto alla tentazione della crema antirughe cinese. ...

Tirocini - pronti 20milioni per farli riparTire : stamane l'incontro Confial-Regione : ... ma dimostra che quando le istituzioni sono in sintonia con il mondo del lavoro e soprattutto con quel mondo di invisibili, quali sono i precari, le cose si possono risolvere attraverso soluzioni ...

Scontro Tir e auto Statale 38 - muore ragazza di 16 anni : Terribile incidente sulla Statale 38 a Grosio. Una ragazza è morta in seguito al ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. auto si ribalta sulla Statale 38 Un'auto con a bordo due giovani si è ...

Tumore alla Tiroide - spesso c’è ma non si sente. Ecco quando insospetTirsi. Senza andare nel panico - controlla bene queste cose e poi rivolgiti a un medico : Avere un nodulo alla tiroide è una cosa abbastanza frequente. Sono tantissime le persone cui viene diagnosticato. È normale andare nel panico anche se sono tanti gli studi che dimostrano che la maggioranza dei noduli benigni e asintomatici tenuti sotto controllo per cinque anni si dimostra alla fine non pericolosa. Ma, quando si parla di cancro, è difficile stare sereni. “Ogni anno in Italia si ammalano circa 26 donne e 9 uomini ogni ...

Il Viminale contro la Open Arms : “Ricostruzione è fake news - smenTiremo versione della Ong” : Fonti del Viminale fanno sapere che la versione fornita dalla Ong Open Arms in merito alla donna e al bambino ritrovati morti nel Mediterraneo e all'accusa di omesso soccorso da parte della Guardia costiera libica è una "fake news". Le stesse fonti assicurano che nelle prossime ore verrà pubblicata la versione di "osservatori terzi che smentiscono la mancata assistenza dei libici".Continua a leggere

Una Vita - anticipazioni : Fernando si riTira in convento - la Sotelo fuori controllo : Davvero clamorose le anticipazioni di Una Vita che oggi vi proponiamo grazie agli spoiler dalle puntate della soap di Aurora Guerra gia' andate in onda in Spagna, centrati sugli incroci di inganni tra Teresa, Fernando, Cayetana e Mauro. Ben presto, il tradimento della Sierra con il redivivo e sempre amato commissario San Emeterio verra' scoperto grazie ai sotterfugi della Sotelo Ruz, talmente desiderosa di vendicarsi di Teresa da causarle un ...

Fermato per un controllo Tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...