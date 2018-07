TIM svela i conti del primo semestre : I primi sei mesi di TIM si sono chiusi con ricavi pari a 9,5 miliardi di euro. L' Ebitda è pari a 3,7 miliardi mentre l'Ebit si è attestato a 1,6 miliardi di euro. L' Utile del primo semestre 2018 ...

Reazione a Catena : Gabriele Corsi svela una sorpresa per l’ulTIMa puntata : Gabriele Corsi a Reazione a Catena: cosa farà nell’ultima puntata Re del preserale estivo di Rai1, Gabriele Corsi è al timone di Reazione a Catena da poche settimane. Il conduttore, che ha trovato la popolarità con Le Iene e il trio Medusa, è approdato sulla prima rete conquistando il pubblico e portando a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Il quiz di Rai1 ha registrato infatti in queste settimane il 30% di share. Un dato più ...

Balalaika - il giallo di Belen e Ilary assenti all'ulTIMa puntata : bomba-Mediaset - cosa non avevano ancora svelato : Le vacanze con la famiglia e l'impossibilità di cambiare il biglietto aereo. Sarebbe questo il motivo per cui Belen Rodriguez e Ilary Blasi non sarebbero potute essere presenti all'ultima puntata di ...

Nel sarcofago nero resti di 3 persone : svelato mistero/ Video ulTIMe notizie Egitto - apertura con maledizione? : Egitto, svelato mistero del sarcofago: trovati all'interno tre scheletri mal custoditi. Gli archeologi speravano di trovare la tomba di Alessandro Magno.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:00:00 GMT)

'The Queen's marriage' - il libro che svela le pulsioni più inTIMe della Regina Elisabetta : Un romanzo che sta provocando tantissimo clamore. Si tratta di The Queen's marriage , l'opera della più intrigante delle biografie reali di Lady Colin Campbell , che tra le altre cose ha voluto ...

Lirica in piazza a Massa MaritTIMa - svelato il cartellone : Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Prevendite online su www.boxofficetoscana.it e in tutti i punti vendita Ticketone. La manifestazione è organizzata dal Comune di Massa Marittima, prodotta da ...

Roma - una macchina 'svela buche' : l'ulTIMa toppa della giunta : Dopo l'ennesimo incidente dovuto alle pessime condizioni delle strade Romane, il Campidoglio tenta di correre ai ripari con un'altra soluzione-tampone, in tempi di fondi a singhiozzo e gare d'appalto ...

Archeologia : svelato l’ulTIMo pasto di Ötzi - molto ricco di grassi : Grazie alla scienza Ötzi The Iceman continua ancora a rivelare i suoi segreti: la mummia scoperta nei ghiacci delle Alpi orientali nel 1991 da due turisti tedeschi, e ribattezzata l’Uomo venuto dal ghiaccio, è oggetto di studio da ogni punto di vista, ed ora – grazie a un lavoro pubblicato su “Current Biology” – conosciamo persino il contenuto del suo stomaco. L’ultimo pasto dell’Uomo del Similaun morto ...

Cristiano Ronaldo - Mendes svela : “la Juventus il suo ulTIMo club” : Juventus-Cristiano Ronaldo, si continua a parlare della trattativa del secolo, i bianconeri hanno piazzato un colpo incredibile per tutto il calcio italiano. Ecco le interessanti indicazioni dell’agente Mendes a Sport: “Sono molto contento per Cristiano. Sono felice che abbia preso questa decisione, la Juventus sarà la sua ultima squadra. E’ con i bianconeri che chiuderà la sua meravigliosa carriera. Ringrazio Andrea Agnelli ...

Beni culturali : svelati i colori dell'ulTIMo Bronzino grazie a tecnologie ENEA : Teleborsa, - La pala d'altare "Immacolata Concezione" del Bronzino è tornata nella Chiesa della Beata Vergine Maria Regina della Pace a Firenze dopo un restauro, realizzato con il supporto diagnostico ...

Beni culturali : “svelati” i colori dell’ulTIMo Bronzino grazie a tecnologie ENEA e CNR : La pala d’altare “Immacolata Concezione” del Bronzino è tornata nella Chiesa della Beata Vergine Maria Regina della Pace a Firenze dopo un restauro, realizzato con il supporto diagnostico di ENEA e CNR, che ha portato alla luce particolari inediti dell’ultima prova di uno dei più celebri pittori del manierismo italiano. Nello specifico, l’ENEA ha effettuato la diagnostica sui pigmenti, sia quelli relativi alla materia pittorica originale che ...

Ilary Blasi e l’incidente hot a Balalaika : Belen prova a svelare l’inTIMo della moglie di Totti [VIDEO] : E’ Balalaika il programma di punta in Italia in cui si analizzano le varie partite del Mondiale in Russia 2018. Ilary Blasi e Belen Rodriguez sono le protagoniste della trasmissione, le due con i loro siparietti stanno facendo diverire i tifosi che seguono con passione Canale 5. Durante la puntata di ieri, andata in onda dopo il match tra Belgio e Giappone, Ilary Blasi ha redarguito Diego Abatantuono sui ventilatori posti nella sua ...

