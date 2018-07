Ti lamenti? Stai danneggiando il tuo cervello e quello degli altri

newsinforma

(Di martedì 24 luglio 2018) Chi si lamenta sempre, influisce negativamente sulla propria salute e su quella di chi deve ascoltarlo. Essere continuamente negativi, fa male. Esprimere pareri negativi potrebbe essere liberatorio, ma solo se fatto con moderazione. Perché è possibile affermare questo? Analizziamo alcuni aspetti. Perché lamentarsi non serve a nulla Lamentarsi continuamente non aiuta a risolvere i problemi, e questo è un primo punto che lascia capire quanto non serva farlo. Lamentandosi, si sprigiona energia negativa che attiva l’ormone dello stress, il cortisolo. Chi sta a sentire opinioni negative, tende a essere depresso, triste e poco creativo. Uno studio condotto dalla Stanford University, illustra che anche solo ascoltare per mezzora di seguito lamentele, intacca la capacità di elaborare delle soluzioni. Oltre al, ne risente anche il corpo: le difese immunitarie si abbassano e ...