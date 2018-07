eurogamer

: Abbiamo recensito The Persistence, un roguelite horror per #PSVR che ci farà immergere in un mondo terrificante. - Eurogamer_it : Abbiamo recensito The Persistence, un roguelite horror per #PSVR che ci farà immergere in un mondo terrificante. - Everyeye : The Persistence: Recensione del nuovo roguelike spaziale in esclusiva per PlayStation VR: - GamerNewsit : Cinque consigli per sopravvivere... -

(Di martedì 24 luglio 2018) Chi vi scrive è un inguaribile fifone che non riuscirebbe neanche ad accendere un gioco horror da solo, e che soffre leggermente la motion sickness. Insomma, la persona perfetta per recensire The, un horror in prima persona per la realtà virtuale di PlayStation.Lo studio che ha dato i natali a questo inquietante viaggio virtuale sulla nave colonialesi chiama Firesprite ed è stato fondato da sviluppatori con alle spalle una lunga carriera di collaborazione con Sony, iniziata nel lontano 1995 con WipeOut. Li abbiamo incontrati a Liverpool qualche giorno fa e ci hanno raccontato molte cose interessanti sul gioco in questione.Abbiamo ad esempio approfondito la loro passione per la realtà virtuale, iniziata con lo sviluppo di Playroom VR, probabilmente una delle raccolte per PSVR con i più bei giochi da fare assieme gli amici (e non),oltretutto scaricabile ...