THE GOOD DOCTOR Anticipazioni del 24 luglio 2018 | un tuffo nel passato per Shaun

Anticipazioni THE GOOD Doctor - episodi del 24 luglio 2018 : Grandissimo successo per i primi episodi di The Good Doctor, la serie tv con protagonista Freddie Highmore: ecco le Anticipazioni dei prossimi episodi Torna in prima serata su Rai 1 “The Good Doctor“, la serie campione d’ascolti di Rai 1. Dopo il grande successo della scorsa settimana, che ha catalizzato l’attenzione di 5.230.000 spettatori con uno share del 27.8%, cresce l’attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi ...

Boom d'ascolti su Rai 1 per 'THE GOOD Doctor' : i perché del successo : Emergono chiaramente le difficoltà di comunicazione , la scarsa flessibilità, la tendenza alla perseverazione: "Quando Shuan sta a casa si lava, fa sport, deve uscire, tutto è comandato dalla sveglia.

THE GOOD Doctor - la serie fa il boom di ascolti su RaiUno. Il dottor Murphy affetto dalla sindrome del savant cura malati in modo geniale : Un tempo c’erano George Clooney con il Dr. Doug Ross in E.R., Hugh Laurie con il Dr. House nell’omonima serie e infine Patrick Dempsey con il Dr. Derek Shepherd in Grey’s Anatomy. Ora l’Italia ha trovato il suo nuovo dottore del cuore: si chiama Shaun Murphy ed è il protagonista della nuova serie in corsia, The Good Doctor, che al debutto su RaiUno (martedì sera) ha fatto sfracelli sopra ogni più rosea aspettativa. Sono ...

THE GOOD Doctor - anticipazioni seconda puntata : Shaun salva nuove vite : anticipazioni The Good Doctor 24 luglio: il gesto coraggioso di Shaun Martedì 24 luglio in prima serata su Rai1 andrà in onda il secondo appuntamento con The Good Doctor, il medical drama ideato da David Shore, con tre nuovi episodi intitolati ‘Scelte difficili’, ‘Soltanto la verità’ e ‘Incidenti di percorso’. Martedì 17 luglio sono stati 5.230.000 telespettatori, pari al 27,8% di share, a seguire le vicende ...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria appoggiata sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 scorre attorno alla soglia del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e quella verde di Un posto al sole all'8%, con quella di In onda ferma sulla linea del 5%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 27% con la curva di ...

THE GOOD Doctor - cosa conferma e cosa ci dice di nuovo il record d'ascolti su Raiuno : Inutile girarci intorno: quando stamattina gli addetti ai lavori hanno verificato gli ascolti di ieri sera, si aspettavano i numeri di una tipica serata estiva (per di più una delle prime a pochi giorni dalla fine dei Mondiali di calcio). In palinsesto c'erano una serie tv, un concerto, un talk e tanti film.E' bastato fermarsi alla prima riga dei dati, quella di Raiuno, per intenderci, per cambiare idea. Il debutto di The Good Doctor ha ...

THE GOOD Doctor e l'omaggio a dottor House che esiste solo in italiano : La grande tradizione del doppiaggio italiano regala sempre sorprese inaspettate. L'ultima "vittima", almeno in ordine di tempo, della manipolazione dell'adattamento nazionale è la serie tv The Good Doctor, che, nonostante la trasmissione su Rai 1 in prima serata, ha fortunatamente scampato la traduzione del titolo mantenendo la formula originaria.Rispettando senza alcun dubbio e senza alcuna perplessità il lavoro dei doppiatori e soprattutto ...