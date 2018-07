THE GOOD DOCTOR Anticipazioni del 24 luglio 2018 | un caso molto complesso per Shaun

Freddie Highmore / Chi è il protagonista di THE GOOD Doctor : il chirurgo autistico che ha stregato il pubblico : Freddie Highmore è il giovane attore e doppiatore britannico che presta il volto al protagonista di The Good Doctor. Ecco come si è preparato a interpretare un chirurgo con la sindrome di...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:34:00 GMT)

THE GOOD Doctor su Rai1 dopo il boom di ascolti : Shaun e la sindrome del Savant negli episodi del 31 luglio : The Good Doctor lo si odia o lo si ama, così come è stato per Dr House e così come è per il lavoro di David Shore. A quanto pare gli italiani hanno amato il suo Sherlock in camice bianco e bastone e hanno amato anche il giovane Shaun e la sua sindrome del Savant. Rain Man e Dustin Hoffman hanno avuto il merito di portare questa sindrome presso il grande pubblico ma adessè è Freddie Higmore, una delle promesse del cinema americano, a calarsi ...

THE GOOD Doctor - puntate del 24 luglio : anticipazioni : Dopo il successo delle prime tre puntate, martedì 24 luglio in prima serata alle 21.25 su Rai1, torna con nuovo appuntamento in prima visione assoluta The Good Doctor, la serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Il 24 luglio andranno in onda la quarta, la quinta e la sesta puntata della prima stagione che in totale si compone di 18 episodi con ...

Temptation Island 2018 : record di ascolti - ma scappa da THE GOOD Doctor : record di ascolti per Temptation Island, che però evita lo scontro con The Good Doctor. La puntata di ieri del reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stata vista da 3.981.000 spettatori per il 22.51% di share (qui tutti gli ascolti di ieri). Si tratta del miglior risultato di sempre per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Dati molto positivi, anche alla luce del fatto che la trasmissione ha ...

Freddie Highmore è «THE GOOD Doctor» : identikit del dottore autistico che ha conquistato il pubblico : Forse ve ne siete accorti: il nuovo dottore della tv ha un volto familiare. Freddie Highmore, il giovane protagonista delle serie The Good Doctor, su Raiuno ogni martedì alle 21:25 (dove ha debuttato il 17 luglio con 5.407.000 spettatori, il 25,8% di share), ha cominciato presto. LEGGI ANCHE«The Good Doctor» sbarca su Raiuno: «Grey's Anatomy» fatti in là Potreste averlo visto nel 2005 nel film Neverland, la storia dell’autore di Peter Pan, ...

THE GOOD Doctor - secondo appuntamento : stasera - martedì 24 luglio 2018 - su Rai1 : secondo appuntamento di tre episodi, con le imprese straordinarie del giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant.

Programmi TV di stasera - martedì 24 luglio 2018. Su Rai1 THE GOOD Doctor : Freddie Highmore in The Good Doctor Rai1, ore 21.25: The Good Doctor - 1^Tv 1×4 – Scelte difficili: Una donna incinta insiste per far rimuovere al bambino che ha in grembo un tumore. Sia dal punto di vista clinico che da quello legale il caso è molto complesso, l’intervento è altamente rischioso e Shaun dovrà valutare tutte le difficoltà. 1×5 – Soltanto la verità: Shaun segue il caso di un bambino malato di osteosarcoma al ...

Anticipazioni THE GOOD Doctor - episodi del 24 luglio 2018 : Grandissimo successo per i primi episodi di The Good Doctor, la serie tv con protagonista Freddie Highmore: ecco le Anticipazioni dei prossimi episodi Torna in prima serata su Rai 1 “The Good Doctor“, la serie campione d’ascolti di Rai 1. Dopo il grande successo della scorsa settimana, che ha catalizzato l’attenzione di 5.230.000 spettatori con uno share del 27.8%, cresce l’attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi ...

Focus Ascolti : Fotografia del pubblico del debutto di THE GOOD doctor su Rai1 : Sorpresa ieri sera su Rai1 con la nuova serie The good doctor che attrae oltre 5 milioni di telespettatori ed oltre il 25% di share in pieno luglio svelando come si possa arrivare a risultati come questi anche con un telefilm d'importazione, nel caso americano. Sono certamente lontani i tempi in cui Rai1 trasmise Dallas il mercoledì in prime time, telefilm questo che fu poi preso da Canale5 e che servì proprio per lanciare la rete ...

Temptation Island 2018 fugge da THE GOOD Doctor : spostata la finale : Temptation Island 2018 “fugge” dalla serie tv campione di ascolti (almeno nella prima puntata) The Good Doctor e sposta la messa in onda della finale a mercoledì 1 agosto. Se in un primo momento di era deciso che la finale del reality delle tentazioni andasse in onda martedì 31 luglio ora le cose sono decisamente cambiate. Temptation Island 2018: spostata la finale Lo scorso martedì su Rai 1 è andata in onda The Good Doctor e contro ...