TgLa7 | la sigla è interminabile Mentana | Scusate il ritardo | colpa mia

(Di martedì 24 luglio 2018) Un piccolo imprevisto ha segnato l'edizione delle 20 del telegiornale di Enricodi lunedì 23 luglio.Così i telespettatori, alle 20 spaccate di ieri era, si sono posizionati davanti alla loro televisione per conoscere i fatti della giornata, ma per due minuti hanno dovuto vedere e ascoltare soltanto ladel tg. Il motivo? Pare un leggerodel giornalista. E non appena Enricoè arrivato in studio e si è collegato con il pubblico a casa si è voluto scusare della."Eccoci qua, cosa è successo?ci siamo un po' in, sostanzialmente èmia. Ve lo dico francamente", diceappena riesce a collegarsi coi telespettatori. E dopo aver dato una spiegazione parziale dell'accaduto, parte con le notizie della giornata: "Che cosa è successo oggi che più importate del fatto che io sia in leggero...".Non è la prima volta che ...