TG RDN del 24 07 18

romadailynews

: #Tg RDN del 23/07/18: TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata… - romadailynews : #Tg RDN del 23/07/18: TRASPORTI. MALTEMPO SU ROMA, DISAGI PER PENDOLARI SUI TRENI Mattinata… - romadailynews : #TG RDN del 19/07/18: 75 ANNI FA IL BOMBARDAMENTO A SAN LORENZO, RAGGI RICORDA VITTIME Le… - criptoracolo : 5/ fidatevi del vostro #criptoracolo nel momento in cui scrivo il token raiden è a 0.87$ un prezzo ridicolo per il… -

(Di martedì 24 luglio 2018) CORTE EUROPEA RINVIA SGOMBERO CAMPING RIVER. SALVINI: BUONISMO La Corte europea per i diritti dell’uomo ha sospeso fino a venerdi’ lo sgombero previsto per oggi del camping River, l’insediamento a nord di Roma in cui vivono circa 250 persone. La Corte, accogliendo il ricorso di tre abitanti supportati dall’Associazione 21 luglio, ha ordinato al Governo italiano, con una misura d’emergenza, di non procedere all’allontanemento come previsto da ordinanza della sindaca Virginia Raggi. “Ci mancava il buonismo della Corte Europea per i Diritti dei Rom”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che proprio domani incontrera’ per discutere di questo e di altri temi la prima cittadina della Capitale. Raggi ha confermato: “I campi rom, sono un caos da quando esistono ufficialmente, ovvero dal 2008. Drenano dalle casse ...