Tesoro non effettuerà aste Btp e BTPi del 13 e 28 agosto

Fondi Lega - cosa dice la legge e perché è stata decisa la confisca. I pm di Genova a caccia del Tesoro (che forse non c’è) : A chi si chiede perché il Tribunale di Genova, condannando un anno fa Bossi&co per truffa aggravata allo Stato, abbia deciso la confisca di oltre 49 milioni di euro, è importante spiegare che non si tratta solo del pasticciaccio brutto dei soldi del partito spesi per “The family”: dalle mutande del Senatur alle multe e lauree del Trota (per cui a Milano c’è stata una sentenza di condanna in primo grado), ma della violazione ...

Il sudoku non riesce. Lega e 5 Stelle lontani sul rinnovo dei vertici Cdp : il Tesoro non deposita la lista : "Cdp? Penso che lunedì si possa procedere. Decide il ministro Tria ma penso che i tempi siano ormai maturi per poter decidere". Il 6 luglio, cioè quattro giorni fa, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, ostentava sicurezza: tutto pronto per chiudere la partita del rinnovo dei vertici della Cassa. Lunedì è arrivato, ma non la lista con le caselle più pesanti, quella ...

Segretario al Tesoro Usa - Italia non preoccupa ma resti in Eurozona : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lega e M5S ritentano : rispunta Savona ma non al Tesoro. E il Quirinale ci pensa : ... con uno spostamento di Paolo Savona dal ministero dell'Economia ad un altro dicastero. Un'opzione che era già stata esaminata la scorsa settimana nelle telefonate tra partiti e Quirinale, fino al ...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Ultima chance per il governo giallo-verde. Sergio Mattarella ha deciso di concedere i tempi supplementari a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ora dunque la palla è di nuovo nelle mani dei leader...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : 'Savona dentro ma non al Tesoro'. Colle valuta con 'grande attenzione'. Salvini : ci penso ma no a ... : 'Noi siamo disponibili, a patto che la persona individuata al ministero dell'Economia abbia la stessa caratura intellettuale, la stessa capacità di conoscenza e di contrattazione a livello europeo ...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Il Colle attende - Cottarelli in stand by : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Il Colle attende - Cottarelli in stand by : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio : governo con Savona ma non al Tesoro. Il Colle concede altro tempo. Salvini : «Pazienza quasi finita» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...