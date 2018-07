Terza edizione per la Canelli Wine Run

Goia del Colle - Bari - - ad agostoTerza edizione del Palio delle Botti - Trofeo Città del Primitivo 2018 : Alle 17.30 riapriranno mercatini e aree a tema, le vie del paese riprenderanno ad animarsi con gli spettacoli itineranti e alle 18.15 partirà l'ultima replica del Corteo Storico cui seguiranno gli ...

Torre Annunziata - Premio Città di Torre Annunziata - in rampa di lancio la Terza edizione : La prima, sostanziale variante è la divisione degli spettacoli in quattro categorie: Teatro Classico , originale o rielaborato, , Teatro Contemporaneo , Testi inediti , elaborati da autori noti o non ...

Ritorna a Trebiciano la Terza edizione del Rock Camp Summer Music Festival : Si inizia oggi, venerdì' 13 luglio a mezzogiorno, quando partirà il programma di Musica LIVE spettacoli e manifestazioni di 92 ore continuate di festa che durerà fino all'alba di Martedì. Saranno ...

Cosenza : Terza edizione per 'Sere d'Estate a Villa Rendano' : Ad arricchire gli eventi culturali ci sarà la "food experience" a cura della Maccaroni Chef Academy, la caffetteria in giardino, prima e dopo gli spettacoli, e la possibilità di visitare il museo ...

Pizza Expo Caserta - tutto pronto per la Terza edizione : ... il sindaco, Carlo Marino ; l'assessore alle Attività Produttive, Emiliano Casale ; il presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccù ; il maestro, tre volte campione del mondo ...

Piano Piano Festival arriva alla Terza edizione. Quattro giorni di musica - teatro - arti performative - : E' arrivato alla terza edizione Piano Piano Festival, Quattro giorni di musica, teatro, arti performative, che dialogano e si articolano in luoghi diversi dal consueto, scelti e selezionati, con l'...

Circuito del Te - il 1° luglio la Terza edizione della rievocazione motoristica : Il Circuito del Te è pronto il 1° luglio a Mantova per dare spettacolo con una rievocazione storica motoristica unica terza edizione dell’evento rievocativo in omaggio all’attività sportiva motoristica che ivi ha avuto luogo dall’inizio ‘900 fino agli anni ’50. La manifestazione ha carattere di raduno rievocativo ed avrà luogo in uno dei viali prospicienti il Palazzo del Te che all’ epoca costituivano il percorso ed è ...

La Thuile Trail - sono già oltre 250 i partecipanti iscritti per la Terza edizione : A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni online, fissata per le ore 24 di giovedì, sono già oltre 250 i Trailers che hanno confermato la presenza Un’edizione da record. Il La Thuile Trail cresce in modo esponenziale e raggiunge un nuovo limite di iscritti. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni online, fissata per le ore 24 di giovedì, sono già oltre 250 i Trailers che hanno confermato la presenza. La gara, giunta alla terza ...

Bioupper : raccolte 210 candidature da tutta Italia per la Terza edizione : Sono 210 le candidature raccolte per la terza edizione di Bioupper, in particolare 158 per la Call for Ideas e 52 per la Call for Scale. Il programma è promosso da Novartis e Fondazione Cariplo con la ...

SEIF - I cortometraggi vincitori della Terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

Bilancio positivo per la Terza edizione di "Verba Manent" - : Quattro gli spettacoli che hanno avuto la capacità di raccontare ognuno secondo il proprio stile e la propria poetica il tema delle relazioni, le innumerevoli che coinvolgono la vita di ogni giorno: ...

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta e classifica Terza puntata - video : già svelato il vincitore di questa edizione! : Ora o mai più, ecco le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 1 oggi, venerdì 22 giugno 2018: chi arriverà primo in classifica? Grande attesa per i duetti e i verdertti dei coach (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:12:00 GMT)

Al via la Terza edizione di Apolide Festival : Una line-up che fa della eterogeneità e della qualità musicale il proprio spirito guida e 3 palchi su cui si alterneranno più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo: il MAIN STAGE, dove si ...

Cala il sipario sulla Terza edizione del Torneo Nazionale del Mar Jonio : " Nell'ambito del calcio giovanile, imporre le regole e far si che esse vengano rispettate, oltre al fatto che lo sport abbatte qualsiasi barriera, sociale e geografica, con la qualità dell'individuo ...