Terremoto | ad Amatrice e Accumoli riprende la rimozione delle macerie

Terremoto ad Accumoli in serata : paura a Norcia - Amatrice e Ascoli Piceno : paura a Norcia per un Terremoto nel tardo pomeriggio di oggi. L'istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato alle 18.20 una scossa di magnitudo di 3.0 con epicentro Accumoli . La profondità rilevata ...

Veggente Trevignano : “Madonna mi ha predetto Terremoto di Amatrice”/ Video : “preghiamo per salvare il mondo” : L'incredibile storia della Madonna di Trevignano: lacrima sangue e appare alla Veggente Gisella ogni 3 del mese, «mi ha predetto il terremoto di Amatrice tre giorni prima. Dobbiamo pregare»(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:38:00 GMT)

Un ko contro il Terremoto : la boxe si mobilità per Amatrice : UNA GIORNATA DI SPORT, CULTURA E SOLIDARIETA' - Il primo gong domenica 8 luglio verrà dato alle h 9.30 con il tour enogastronomico e spettacoli: dal Mercatino di prodotti tipici del territorio alle ...

Scossa di Terremoto in Centro Italia - vicino ad Amatrice : Un terremoto magnitudo ML 2.8 si è verificato a 3 km ovest Amatrice (Rieti) alle 04:32:21 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, vicino ad Amatrice sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - 5 a processo per crollo case popolari di Amatrice. “Costruite con materiali inadeguati e pilastri sottili” : C’è anche un ex assessore del Comune di Amatrice tra i 5 imputati che saranno processati per il crollo di due palazzine di case popolari avvenuti dopo il Terremoto del 24 agosto 2016 in Centro Italia. Nei crolli degli stabili, che si trovavano in piazza Sagnotti nella cittadina-simbolo del sisma di due anni fa, morirono 18 persone, mentre 3 rimasero ferite. Secondo le conclusioni delle indagini tecniche e degli accertamenti condotti dai pm ...

Terremoto ad Amatrice - in cinque a processo per il crollo delle case popolari : Nel sisma del 24 agosto 2016 morirono 18 persone negli alloggi ex Iacp e Ater. L'accusa è di omicidio colposo plurimo

Terremoto Amatrice - 120 romani indagati : residenze false per incassare i contributi : Hanno ricevuto i contributi per le vittime del Terremoto di Amatrice senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per ...