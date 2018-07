Tennis | Atp 250 di Gstaad | Lorenzi fuori al primo turno

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini agli ottavi - spazzato via il moldavo Radu Albot : Prosegue l’avventura a Gstaad per Matteo Berrettini: sulla terra battuta elvetica l’azzurro batte il moldavo Radu Albot per 6-4 6-2 in un’ora ed un quarto di gioco e passa agli ottavi di finale, dove affronterà il russo Andrey Rublev, numero quattro del tabellone, che al primo turno ha usufruito di un bye. Nel primo set il nostro portacolori inizia subito andando in difficoltà al servizio: annullate due palle break al moldavo ...

Tennis - ATP Amburgo 2018 : Marco Cecchinato sbatte contro Gael Monfils. Il francese vince in tre set lottati : Subisce uno stop la corsa di Marco Cecchinato, sconfitto al primo turno del torneo di Amburgo. L’azzurro, reduce dalla vittoria nel torneo di Umago, secondo titolo della sua carriera e del suo fin qui fantastico 2018, è stato battuto dal francese Gael Monfils in tre set, 6-4 3-6 6-4. Uno stop che non compromette, ovviamente, quanto di buono fatto la scorsa settimana, ma che un po’ di rammarico lo lascia, perché Cecchinato, numero 6 ...

ATP Amburgo – Seppi non ce la fa : il Tennista azzurro si ritira per un problema all’anca : Niente da fare per Andreas Seppi: il tennista azzurro non parteciperà al torneo tedesco a causa di un riacutizzarsi di un infortunio all’anca Il dolore è troppo forte, Andreas Seppi non ce la fa. Il tennista azzurro costretto a dare forfait dall’ATP 500 di Amburgo in programma questa settimana. Andreas Seppi ha annunciato di essersi cancellato dal torneo tedesco a causa del riacutizzarsi di un problema all’anca, purtroppo persistente nelle ...

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - Ranking Atp : quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Cecchinato? È attacco alla top10! : Per due volte nella storia due Tennisti italiani avevano vinto due tornei nella stessa settimana, ma mai nello stesso giorno: oggi ci sono riusciti Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo ha trionfato a Bastad, in Svezia, il secondo ha vinto ad Umago, in Croazia: il 22 luglio 2018 resterà scolpito nella storia del Tennis italiano. Avevano vinto nella stessa settimana Paolo Bertolucci a Firenze il 18 aprile 1977 e Corrado Barazzutti a ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato non si ferma più! Trionfo sulla terra rossa croata : La domenica fantastica dello sport azzurro è completa: dopo i tanti successi odierni, arriva una magica doppietta nel Tennis. Marco Cecchinato vince il torneo ATP 250 di Umago battendo in finale l’argentino Guido Pella con il punteggio di 6-2 7-6 (4) in un’ora e quaranta minuti di gioco. L’azzurro ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero 22 da domani. Nel primo set non c’è storia: dopo un primo game nel quale ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera : Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po’ a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall’austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo e ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : FABIO FOGNINI IN FINALE! Sconfitto in tre set Fernando Verdasco : FABIO FOGNINI è in finale nel torneo ATP di Bastad. Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver Sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa ...

