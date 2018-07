Temptation Island Quarta Puntata! Scatta il bacio shock!

gossipnews.tv

: Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - francioposa : Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - LiveSicilia : #TemptationIsland Stanca di essere denigrata, Lara si ribella e Michael spacca tutto Foto e video su… - throwbieb : devo recuperare l’episodio di temptation island di ieri quanto faccio schifo -

(Di martedì 24 luglio 2018) Lapuntata di Temptatonci regalerà emozioni e colpi di scena. Ma non solo, una fidanzata deciderà di baciare sulle labbra un single, ecco di chi si tratta! Anche lapuntata di, promette colpi di scena e momenti molto intensi, nella consueta tradizione dei programmi targati Maria De Filippi. Assisteremo ad un nuovo falò di confronto anticipato, quello tra Giada e Francesco, ma non solo, una fidanzata si lascerà andare, finendo per baciare un tentatore. Stiamo parlando di Martina, la fidanzata di Gianpaolo, la quale si è lasciata andare in unappassionato con il single Andrew. La storia d’amore tra Martina e Gianpaolo sembra quindi essere giunta al termine. La ragazza ha dimostrato spesso di non tollerare l’atteggiamento immaturo del suo fidanzato. Per questo motivo lei si è avvicinata pericolosamente ad Andrew, finendo per ...