Temptation Island | Ida e Riccardo ancora insieme | pace fatta al falò di confronto

Ida Platano felice dopo Temptation Island : il commento su Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano felici dopo Temptation Island L’amore ha trionfato nella terza puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha chiuso in positivo l’appuntamento di ieri sera con il reality estivo di Canale5. Il confronto anticipato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha visto infatti ricongiungersi la coppia. La dichiarazione d’amore del cavaliere di Taranto e le parole spese per il figlio di Ida, ...

Ascolti TV | Lunedì 23 luglio 2018. Record per Temptation Island (22.5%). Tutto Può Succedere 13.9% : Ida e Riccardo Su Rai1 Tutto Può Succedere ha conquistato 2.735.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.165.000 spettatori pari al 5.5% di share, nel primo episodio, 1.025.000 spettatori pari al 5.4%, nel secondo episodio, e 891.000 spettatori pari al 6.5%, nel terzo ...

Temptation Island terza puntata : vince l’amore tra Ida e Riccardo! : Temptation Island è giunto alla terza puntata. I colpi di scena non sono di certo mancati. Ida e Riccardo lasciano il falò di confronto insieme. Raffaela crede che Andrea si sia innamorato della tentatrice. Temptation Island: Ida Platano sempre più vicina a Davide! Lara si allontana sempre di più da Michael! Filippo Bisciglia nella terza puntata di Temptation Island, racconta brevemente ciò che è accaduto nel secondo episodio. Valentina ed ...

“È mio!”. Temptation Island - Giulia De Lellis vede Giada e ‘scatta’ subito sui social : Temptation Island, finita la terza puntata si pensa già alla quarta. Anche perché, a giudicare dalle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena. In breve: assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco; Giampaolo scoprirà che la fidanzata Martina si è lasciata andare a una romantica esterna in barca con il single Andrew (con il quale ha da subito mostrato un certo feeling) dove è scattato anche un bacio sulle labbra; Lara ...

Temptation Island - Lara umiliata sbrocca : 'Sotterrati - hai la faccia come il c...' : A Temptation Island , il reality di Mediaset, Michael si tradisce. Convinto di non essere ripreso dalle telecamere, parla della sua relazione con Lara e, confidandosi con Rita , afferma: 'Faccio la ...

Anticipazioni Temptation Island 2018 quarta puntata : Martina tradisce Gianpaolo : Lunedì 30 luglio in prime time su Canale 5 verrà trasmessa la quarta e penultima puntata di Temptation Island 2018. Il reality show delle tentazioni sta per giungere ormai alle battute finali di questa quinta edizione di grande successo che sta riscuotendo risultati d'ascolto molto importanti nel prime time con una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori. Le Anticipazioni sul prossimo appuntamento rivelano che ci saranno un bel po' di ...

Temptation Island - Riccardo e Ida non si mollano. Michael umilia Lara e lei si vendica : A Temptation Island ci hanno preso gusto: i falò di confronto sono annunciati come l'arrivo di Cristiano Ronaldo e poi rimandati alla puntata successiva. Li fanno immaginare, ma non toccare. Un ...

“È scattato il bacio”. Temptation Island - clamoroso : la fidanzata non ha resistito al single : Temptation Island, la quarta puntata si preannuncia piena di colpi di scena. Se nella terza per Ida e Riccardo ha trionfato l’amore, non si può dire lo stesso delle altre coppie. Crisi nerissima per Giada e Francesco, Martina e Giampaolo e Raffaela e Andrea (più lei che lui) e Lara e Michael. Praticamente tutti. E lunedì 30 luglio per qualcuno di loro arriverà la resa dei conti. Per Giada e Francesco senza ombra di dubbio. Lei ha ...

La penultima puntata di Temptation Island 2018 tra le telecamere nascoste di Lara e i baci di Martina : cosa vedremo lunedì? : La penultima puntata di Temptation Island 2018 andrà in onda lunedì 30 luglio e regalerà al pubblico due colpi di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Il successo di questa edizione è sotto gli occhi di tutti e con gli ascolti record segnati in queste settimane siamo sicuri che le cose sono destinate a migliorare. Nella puntata di ieri sera sono stati Ida e Riccardo i protagonisti. Lui ha chiesto il confronto prima che fosse troppo ...

“Sentito?”. Temptation Island - Riccardo abbraccia Ida e lo sussurra piano piano : E come dicevano le anticipazioni, falò anticipato è stato tra Ida e Riccardo, la coppia più ‘famosa’ di questa edizione 2018 di Temptation Island. L’ha richiesto lui, che non ha retto all’ennesimo filmato di lei con il tentatore Davide. Quando l’ha vista vicinissima al single, che le aveva portato dei regali per il figlio Samuele, che ha sfilato con lei mano nella mano e quando ha sentito la promessa ...