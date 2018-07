Temptation Island | Giada e Francesco | probabile addio dopo il falò

Blastingnews

: Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - francioposa : Comunque a Temptation Island c’è di tutto: mare, intrighi e amori. Tutto tranne i congiuntivi. ??????? - VicolodelleNews : #RaffaellaMennoia svela anticipazioni su #Temptationisland Vip, sui nuovo tronisti che ci saranno a #UominieDonne e… - VelvetMagIta : Temptation Island, la decisione shock di Lara, fidanzata di Michael: ecco cosa succederà nella prossima puntata...… -

(Di martedì 24 luglio 2018) La coppiaGiovanelli eBranco, non sta attraversando un bel periodo a2018. Come abbiamo visto nella terza puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, tra i due iniziano ad esserci delle differenze e delle incertezze che li hanno portati a mettere in discussione il loro rapporto. In particolareaver visto vari video del fidanzato, scopre undiverso da quello che le è stato accanto per 9 anni e chiede undi confronto immediato, il cui esito verrà svelato nella quarta puntata di2018. Secondo gli indizi social, i due non si seguirebbero più sui rispettivi profili Instagram e ciò fa supporre che l'amore tra i due sia giunto al capolinea....