Temptation Island | Giada e Francesco falò di confronto | «A letto con un' altra? Non hai

«Temptation Island 2018» : il «provolone» Riccardo e Lara - che non vuole più sentirsi «sbagliata» : Lara ha i denti storti, dovrebbe andare dal dentista e, soprattutto, dovrebbe occuparsi di più della casa, ritirare i vestiti in tintoria e pagare l’affitto. Parola di Michael, il tatuatore fedifrago che proprio non ce la fa a non parlare a sproposito della fidanzata. Lo fa con gli altri protagonisti del villaggio dei maschi, come se non gli importasse che i suoi video verranno mostrati a Lara, inconsolabile. «Magari non sarò bella come ...

Temptation Island 2018/ Ida e Riccardo superano il confronto al falò - Giada e Francesco si sono lasciati? : Lieto fine per Ida e Riccardo nella terza puntata di Temptation Island 2018. Di nuovo tensione alle stelle per Giada e Francesco: i due si lasceranno definitivamente?(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 07:00:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ “Io ho scelto te” - la dama si scioglie e lo bacia (Temptation Island 2018) : Dopo il falò di confronto Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano da Temptation Island più innamorati di pirima. Lui sembra essersi deciso a trasferirsi dalla fidanzata(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:36:00 GMT)

Temptation Island - Aurora Betti contro gli haters : "3 anni fa - se fossi stata più fragile - mi sarei tolta la vita" : A causa del comportamento che tenne durante la seconda edizione di Temptation Island (dopo essersi accorta di non essere più innamorata di Gianmarco Valenza, si baciò con il single tentatore Giorgio Nehme), Aurora Betti fu letteralmente subissata dalle critiche e dagli insulti sui social network.A distanza di tre anni, ora che le acque si sono decisamente calmate, Aurora ha voluto affrontare per la prima volta l'argomento, parlando di ...

Andrea ha tradito Raffaela? Il cuscino del mistero | Temptation Island 2018 : Raffaela non riesce a dimenticare tutti i video che ha visto su Andrea e Teresa. Il fidanzato infatti trascorre molto tempo con la single di Temptation Island 2018. La terza puntata del reality non fa che confermare la sofferenza di Raffaela. In lacrime a causa di alcune parole di uno dei single, si confina in camera ad osservare il suo anello di fidanzamento. Andrea l’ha già dimenticata? Tre video per Raffaela Il terzo falò di Temptation ...

Temptation Island : Ecco le news sulle coppie! : Temptation Island non è ancora terminato, ma le coppie continuano a pubblicare sui social i particolari della loro relazione. Ecco chi sta insieme e chi no! Continuano le polemiche su Temptation Island. Nonostante il divieto della produzione che impone ai partecipanti di non rivelare nulla, sopratutto sui social, su quanto accaduto nel villaggio delle tentazioni, le coppie continuano a spoilerare particolari inediti e scoop sul reality show ...

Temptation Island : la verità su Oronzo e Valentina! : Quanto c’è di vero sulla coppia Oronzo e Valentina, usciti da Temptation Island. A rivelarlo sono gli stessi protagonisti, ma anche un autore del reality show. Ecco la verità su Valentina e Oronzo. Temptation Island è già a metà percorso e già una coppia ha abbandonato il reality. Stiamo parlando di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island, per volontà di lei, la quale, dopo 10 anni di ...

Temptation Island : guai per Ida e Riccardo! : Che cosa sta accadendo nel villaggio di Temptation Island? Si prospettano guai seri per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avrebbero infranto il regolamento del programma. Che cosa è successo? La verità! Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno parte delle sei coppie presenti nel cast della quinta edizione di Temptation Island. La loro storia d’amore travagliata è nata sotto ai riflettori del programma Uomini e Donne Over. La redazione ...

Temptation Island Quarta Puntata! Scatta il bacio shock! : La Quarta puntata di Temptaton Island ci regalerà emozioni e colpi di scena. Ma non solo, una fidanzata deciderà di baciare sulle labbra un single, ecco di chi si tratta! Anche la Quarta puntata di Temptation Island, promette colpi di scena e momenti molto intensi, nella consueta tradizione dei programmi targati Maria De Filippi. Assisteremo ad un nuovo falò di confronto anticipato, quello tra Giada e Francesco, ma non solo, una fidanzata si ...

Il vestito di Giada Giovanelli al falò di Temptation Island è di Giulia De Lellis : Giada di Temptation Island: di che marca è il vestito del falò di confronto con Francesco C’è anche un po’ di Giulia De Lellis nell’ultima edizione di Temptation Island. Una delle fidanzate del reality show, Giada Giovanelli, ha indossato una creazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A farlo sapere la stessa ex concorrente del […] L'articolo Il vestito di Giada Giovanelli al falò di Temptation Island è di ...

Replica Temptation Island 2018 : dove rivedere la terza puntata : Temptation Island 2018 Replica: dove rivedere la terza puntata con il falò di confronto tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne dove rivedere la terza puntata di Temptation Island 2018 con Filippo Bisciglia? La Replica di lunedì 23 luglio è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure […] L'articolo Replica Temptation Island 2018: dove rivedere la terza puntata ...

Giada Giovanelli e Francesco Branco si sono lasciati?/ Lui : “Sono infelice” (Temptation Island 2018) : Giada Giovanelli e Francesco Branco saranno protagonisti del falò di confronto questa sera a Temptation Island: usciranno insieme dal programma? Gli ultimi indizi.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 01:25:00 GMT)

Anticipazioni quarta puntata Temptation Island - tutti i colpi di scena del 30 luglio 2018 : Anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island ghiotte e sorprendenti. Quest'edizione ha fatto più danni di tutte le altre messe assieme e se Valentina e Oronzo sono protagonisti di buone notizie le altre coppie sono tutte un grosso grossissimo punto interrogativo. E per fortuna, ci vien da dire su alcune, per esempio su Raffaela e Andrea, visto che il modo in cui quest'ultimo si è comportato con Teresa Langella è tutt'altro che ...

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola stanno ancora insieme dopo Temptation Island : Valentina e Oronzo di Temptation Island stanno ancora insieme dopo Temptation Island. La coppia è riuscita a recuperare il rapporto dopo una prima puntata disastrosa e nella seconda infatti i due sono usciti assieme. "Voglio vivere con te la mia vita - ha detto Oronzo al falò di confronto -. Credimi, ti amo troppo. Troppo, credimi. Sei proprio bella". E vissero tutti felici e contenti dunque, a differenza di quanto accaduto invece a Ida e ...