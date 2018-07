Temptation Island 2018 | record di ascolti | ma scappa da The Good Doctor

Filippo Bisciglia - dalla malattia dell’infanzia a Temptation Island : Siamo abituati a vederlo aggirarsi nei villaggi della passione a convocare gente per i falò, ma soprattutto a passare video scottanti con portatile e cuffie a ragazzi e ragazze devastati dal demone del tradimento, il tutto condotto con il suo stile sobrio ed essenziale. Ma chi è davvero Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island? L’abbiamo visto al Grande Fratello nel 2006, poi sulle isole del peccato e in veste di trasformista ...

Temptation Island : Giada e Francesco - probabile addio dopo il falò : La coppia Giada Giovanelli e Francesco Branco, non sta attraversando un bel periodo a Temptation Island 2018. Come abbiamo visto nella terza puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, tra i due iniziano ad esserci delle differenze e delle incertezze che li hanno portati a mettere in discussione il loro rapporto. In particolare Giada, dopo aver visto vari video del fidanzato, scopre un Francesco diverso da quello che le è stato accanto ...

Ascolti tv - Temptation Island da record : la puntata più vista di sempre : Estate al top per Mediaset. Dopo i Mondiali di calcio ora è "Temptation Island" a battere ogni record confermandosi programma leader del prime-time. Con quasi 4 milioni di...

Temptation Island - la rabbia “spaccatutto” dei ragazzi : volano sedie e si tirano calci ai mobili. Ma c’è spazio anche per qualche riconcilazione : Siamo al giro di boa nell’isola dell’amore di Temptation Island. Mentre le ragazze sono investite da vittimismo e gelosie di vario tipo, i fidanzati di sesso maschile devono fare i conti con l’ira. Che spesso si trasforma in rabbia “spaccatutto”: volano le sedie, si spaccano i tablet, si tirano i calci al mobilio del resort. Ma c’è spazio anche per sentimenti positivi, di riappacificazione e di bene ritrovato. Come è ...

Ascolti tv - Bisciglia al settimo cielo : vince ancora Temptation Island : Ascolti tv, Lunedì 23 Luglio 2018: sempre meglio per Temptation Island La trasmissione più seguita dai telespettatori nel corso della prima serata è Temptation Island. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia sta riscuotendo un successo dopo l’altra. I dati auditel non fanno altro che alzarsi, di settimana in settimana. Questa volta, le coppie e i […] L'articolo Ascolti tv, Bisciglia al settimo cielo: vince ancora Temptation ...

Ascolti tv - Temptation Island sfiora i 4 milioni di telespettatori : Di settimana in settimana Temptation Island si supera battendo i suoi stessi record. La terza puntata in onda il 23 luglio su Canale 5 ha confermato il docu-reality programma leader del prime-time con quasi 4.000.000 di telespettatori (3.981.000 spettatori) e il 22.51% (25.61% di share sul pubblico attivo) diventando la puntata più vista di sempre. Nel corso della serata la trasmissione ha raggiunto picchi d’ascolto di 4.582.000 ...

Temptation Island - trionfo tv ma la puntata finale slitta ad agosto : Tempation Island, il docu-reality su corna e dintorni, è un successo inarrestabile. La terza puntata mette a segno un nuovo record: 3.981.000 spettatori e il 22,5% di share, meglio delle prime due ...

Temptation Island Quarta Puntata! Scatta il bacio shock! : La Quarta puntata di Temptaton Island ci regalerà emozioni e colpi di scena. Ma non solo, una fidanzata deciderà di baciare sulle labbra un single, ecco di chi si tratta! Anche la Quarta puntata di Temptation Island, promette colpi di scena e momenti molto intensi, nella consueta tradizione dei programmi targati Maria De Filippi. Assisteremo ad un nuovo falò di confronto anticipato, quello tra Giada e Francesco, ma non solo, una fidanzata si ...

Temptation Island - il vestito di Giada Giovanelli è creato da Giulia De Lellis : Temptation Island non è solamente coppie che si confrontano, litigano e si amano, ma anche moda e bei vestiti. Lo sa bene Giulia De Lellis, “protagonista” inattesa dell’ultima edizione. Una delle fidanzate che partecipano al reality show infatti, Giada Giovanelli, ha indossato durante una puntata un abito creato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. È stata la stessa De Lellis ad ...

Temptation Island - la frase che sconvolge il reality Mediaset : 'Sposami... ingravidami' : Dall'esperienza di Temptation Island sarebbe una nata una grande amicizia tra Andrea Celentano e Gianpaolo Quarta . Per quanto i due si siano frequentati poco durante il reality, sui social è di fatto ...

Temptation Island - anticipazioni quarta puntata : la rivelazione choc : anticipazioni Temptation Island: quali coppie si lasceranno? Il cerchio inizia a stringersi a Temptation Island. Delle sei coppie di protagonisti soltanto quattro sono rimaste ancora nel reality e la prossima puntata del programma vedrà un altro falò anticipato con il confronto tra Giada e Francesco. Lunedì prossimo i due fidanzati si chiariranno. Nel corso delle prime tre settimane sull’isola delle tentazioni, Francesco aveva mostrato i ...

Temptation Island 2018 - Giulia De Lellis commenta la puntata : "Brava Ida ci vuole coraggio a perdonare" : L'esperta di tendenze commenta il lieto fine tra Riccardo e Ida e il riferimento è più che mai personale.

Temptation Island 2018 : le lacrime di Riccardo - la rabbia di Michael - la leggerezza di Andrea : Anche la terza puntata di Temptatation Island 2018 ci ha regalato grandi emozioni e anche un bel po’ di “paraculate”, si può dire? Tuttavia la coppia che ci ha emozionato di più è stata quella di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Vediamo cosa è successo durante la lunghissima puntata di ieri sera lunedì 23 luglio 2018 e cosa ci ha emozionato di più anche con le immagini video. Ida e Riccardo restano insieme: la dichiarazione d’amore La coppia ...

Temptation Island - Ida e Riccardo ancora insieme : pace fatta al falò di confronto : Durante la terza puntata di Temptation Island , il pubblico di Canale 5 ha potuto assistere al falò di confronto finale tra Riccardo e Ida avvenuto in anticipo rispetto ai tempi previsti. I due volti ...