Tav | Toninelli | sperpero enorme | favoriti potentati e le mafie

Tav - Toninelli : nessuno firmi avanzamento : 16.58 "nessuno deve azzardarsi a firmare nulla ai fini dell'avanzamento dell'opera. Lo considereremmo un atto ostile". Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli, a proposito della Tav. Entrato al ministero, "su molte infrastrutture ho trovato sprechi,connivenze corruttive, appalti pilotati, varianti in corso d'opera che hanno fatto esplodere i costi", aggiunge Toninelli. Esprime "rabbia e disgusto" per lo "sperpero di denaro pubblico ...

Danilo Toninelli : "Rabbia e disgusto per i soldi sprecati sulla Tav". I no Tav : "L'opera va fermata" : "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di danaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Ricordate quel 'prenditore' che al telefono ...

Tav - Toninelli : "Si farà - ma va migliorata" : Il governo del cambiamento in carica da una manciata di mesi sembra aver deciso che tra i cambiamenti da fare non ci sarà la tanto attesa cancellazione della TAV Torino-Lione, un'opera fortemente criticata in passato anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.Oggi, però, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato a sorpresa un colossale passo indietro rispetto a quella posizione, confermando che la TAV si farà, anche se saranno ...

M5S - Toninelli : la Tav rimane va solo migliorata : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sceglie il binario del pragmatismo: salva il treno veloce Torino-Lione. La Tav è un'opera 'che abbiamo ereditato; quando è nata, se ci fosse stato il M5s al ...

