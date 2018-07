Tav - Toninelli : 'Nessuno si azzardi a firmare avanzamento lavori - enorme spreco di denaro pubblico' : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, definisce un 'enorme spreco di denaro pubblico' l'alta velocità Torino-Lione e avverte: 'Nessuno firmi nulla ai fini dell'avanzamento dell'opera'. 'Rifarsi ...

Danilo Toninelli : "Rabbia e disgusto per i soldi sprecati sulla Tav". I no Tav : "L'opera va fermata" : "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di danaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Ricordate quel 'prenditore' che al telefono ...

Tav - Toninelli : "Si farà - ma va migliorata" : Il governo del cambiamento in carica da una manciata di mesi sembra aver deciso che tra i cambiamenti da fare non ci sarà la tanto attesa cancellazione della TAV Torino-Lione, un'opera fortemente criticata in passato anche dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega.Oggi, però, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato a sorpresa un colossale passo indietro rispetto a quella posizione, confermando che la TAV si farà, anche se saranno ...

Tav - Toninelli : va migliorata - senza danni : 10.04 La Tav è un'opera "che abbiamo ereditato. Quando è nata, se ci fosse stato il M5S al governo,non sarebbe stata concepita in maniera così impattante, così costosa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Toninelli a Radio1,condannando "fermamente le proteste incivili". "Il nostro obiettivo è migliorarla. Non vogliamo fare danni economici",aggiunge Torna sull'Alitalia: "Non parlo di nazionalizzazione, ma d'interessi italiani. Dobbiamo ...

No Tav? No - Toninelli : Roma. Un po’ dev’essere stata l’emozione dei novizi, il narcisismo inconsapevole di chi, abituato a sentirsi considerato come figlio del dio minore dei No Tav, improvvisamente si ritrova ammesso in alto loco; un po’, invece, l’astuzia di qualche grillino piemontese che vorrebbe provare a capitalizza

Raggi : augurato a Toninelli buon lavoro - su Tavolo metro C e Atac : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Abbiamo augurato al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, un buon lavoro. Poi abbiamo parlato dei vari dossier che inizieremo ad affrontare già dalle prossime settimane. Prevalentemente metro C, le ferrovie ex concesse e il fondo nazionale trasporti. Sono tutti temi su cui il ministero ha buoni margini e anche il Comune. La riunione è stata già molto operativa e ...

Stimatissimo Toninelli - la Tav è un’opera stupida. La fermi : Stimatissimo signor ministro, leggo che Lei si è espresso, come da contratto di governo, per una revisione integrale del progetto sulla linea Tav Torino-Lione. Questo, devo ammettere, anche in coerenza con la posizione da sempre assunta dal Suo partito, il M5S, che (unico nell’arco parlamentare) abbiamo visto sempre in prima fila nella contestazione dell’opera. Dico “abbiamo visto” in quanto io risiedo in Val di Susa ed ho fatto parte del pool ...

Tav : Toninelli - costruttivo colloquio telefonico con ministro Francia : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “costruttivo colloquio telefonico, nel pomeriggio, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’omologa francese, Elisabeth Borne, in merito al tunnel di base del Moncenisio, per il collegamento Torino-Lione. Toninelli ha chiarito che nel Contratto di Governo è previsto l’impegno alla valutazione integrale dell’opera, una valutazione che sta avvenendo ...

Tav - Toninelli : "Vogliamo ridiscutere l'accordo"/ Sul Terzo Valico : "servono valutazioni costi-benefici" : Tav, Toninelli: "Vogliamo ridiscutere l'accordo". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fatto il punto sulle grandi opere, parlando anche del Terzo Valico(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...