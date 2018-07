Tav | Cesa | grave Toninelli su social | intervenga Conte

In The 100 5×09 - Madi la nuova Lexa e OcTavia come Giulio Cesare : chi l’ha tradita? (promo 5×10) : Bob Morley lo aveva anticipato: le priorità di Clarke e Bellamy sono cambiate e in The 100 5x09 assistiamo a un altro sconvolgente game changing tra i due. Sei panni passati lontani l'uno dall'altra sono bastati per farli cambiare: se prima operavano insieme (quel "together" ripetuto in ogni stagione per suggellare la loro amicizia/alleanza), ora Clarke e Bellamy giocano due partite diverse. L'episodio dal titolo "Sic Semper Tirannys" implica un ...