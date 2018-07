Taranto | il forte vento solleva le polveri dell’Ilva | nube rossa sulla città

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Forte odore di gas a Taranto : il sindaco chiede chiarimenti : In riferimento alle segnalazioni di odore di gas avvertite dalla popolazione nella tarda serata di ieri, l’Amministrazione comunale di Taranto “ha immediatamente attivato l’interlocuzione, per il tramite degli uffici competenti, con gli Enti preposti al fine di comprendere le cause di quanto avvenuto“, si spiega in una nota. “Allo scopo di valutare eventuali azioni da parte dell’Amministrazione siamo in attesa ...