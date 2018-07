Tappa del Tour bloccata per la protesta degli agricoltori | lancio di lacrimogeni

UNESCO - Tappa CAMPANA DEL PROGETTO CHE METTE IN RETE 5 REGIONI SUD ITALIA : Attraverso i miei spettacoli non racconterò una storia cristallizzata nel tempo che fu, ma la immaginerò in chiave moderna METTEndo al centro di tutto l'uomo e la bellezza di ciò che lo circonda". Ad ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ Tappa - novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correra' la 17ª tappa al Tour de France [VIDEO]. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novita', con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scattera' dal via tutti in gruppo, ma lo si fara' come gia' succede nelle gare ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ Tappa - novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correrà la 17ª tappa al Tour de France. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novità, con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scatterà dal via tutti in gruppo, ma lo si farà come già succede nelle gare di ...

Gianluca Spessot - l'ottava Tappa del giro : San Leonardo-Silandro : Ce ne dimentichiamo troppo spesso ed è giusto che qualcuno c'è lo ricordi, anche perché, dopo aver a presa piena coscienza, impariamo forse a rispettarlo, questo mondo. 7 Gallery: Gianluca Spessot: ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima Tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a secco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...

A Nielsen la volata della 15ª Tappa : Magnus Cort Nielsen ha vinto oggi la quindicesima tappa dell'edizione numero 105 del Tour de France, la Millau-Carcassonne, di 181.5 chilometri. Il danese della Astana ha preceduto sul traguardo della ...

A Montecarlo - una atletica siderale e tanti giovani podisti per la decima Tappa del circuito mondiale Diamond - foto - : Si è svolta a Montecarlo, la decima tappa del circuito mondiale Diamond di atletica leggera. L'appuntamento di venerdì, denominato Herculis, è stato il più ricco di primati stagionali impreziosito da ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima Tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l'unico big a provarci : Peter Sagan 8 : forse non ci dovremmo più stupire, eppure ogni volta il tre volte campione del mondo sembra alzare ulteriormente l'asticella. Oggi nel finale si era staccato e sembrava fuori dai ...

Tour de France : Fraile re della 14esima Tappa - Thomas sempre in giallo : TORINO - Omar Fraile ha vinto la 14esima tappa del Tour de France , 188 km con partenza da Saint-Paul-Trois-Chateaux e arrivo a Mende . Lo spagnolo della Astana ha preceduto il Francese Julian ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima Tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l’unico big a provarci : Arriva la fuga nella tappa di Mende al Tour de France 2018. Il migliore dei corridori all’attacco è stato lo spagnolo Omar Fraile che ha conquistato la vittoria in solitaria davanti al Francese Julian Alaphilippe e al belga Jasper Stuyven. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa. pagelle quattordicesima TAPPA Tour DE France Omar Fraile 10: è stato il più forte di tutti sullo strappo ...

Beach Volley - terminati gli incontri di qualificazione per la quarta Tappa del Campionato Assoluto : Ecco tutti i risultati degli incontri di qualificazione alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, in programma da oggi Sono terminati sulle spiagge del Fantini Club di Cervia, in provincia di Ravenna, gli incontri delle qualificazioni alla quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. Al termine della lunga giornata di gare, che ha visto impegnate 48 coppie per un totale di 36 partite, 6 coppie ...

Tour de France 2018 : le pagelle della tredicesima Tappa. Sagan “intoccabile” - Demare ancora sottotono : La tredicesima tappa del Tour de France 2018 torna ad offrire un arrivo in volata. Peter Sagan non si lascia scappare l’occasione battendo al photofinish il norvegese Alexander Kristoff e il Francese Arnaud Demare. Più indietro gli italiani: Andrea Pasqualon precede Sonny Colbrelli, rispettivamente in ottava e nona posizione. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della tredicesima frazione. pagelle tredicesima TAPPA Tour DE ...

N PUGLIA PRIMA Tappa del PROGETTO RETE SITI UNESCO Cinque regioni del Sud insieme per il rilancio dei territori : Si tratta del primo festival dei SITI UNESCO del Sud, evento itinerante con giornate nei SITI UNESCO del Sud aderenti al PROGETTO , tutti gli spettacoli teatrali e musicali sono ad ingresso gratuito, ...

Tour de France - ritiri eccellenti nel corso della dodicesima Tappa : tre pezzi da novanta alzano bandiera bianca : Groenewegen, Greipel e Gaviria hanno deciso di abbandonare il Tour de France per motivi fisici, dovuti ad alcune cadute dei giorni scorsi Il Tour de France perde pezzi, in particolare i velocisti. Sono tre i ritiri pesantissimi arrivati nel corso della dodicesima tappa, che verrà ricordata soprattutto per l’impresa di Geraint Thomas sul traguardo dell’Alpe d’Huez. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il primo ad alzare ...