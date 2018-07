Tante novità per Huawei P9 Lite brand Wind | dal 24 luglio l’aggiornamento B366

ANNALISA SCARRONE È FIDANZATA? / La canTante ritrova l'amore con un amico di vecchia data : le ultime novità : ANNALISA SCARRONE è FIDANZATA? Secondo le Chicce di gossip del settimanale 'Chi', la cantante ligure avrebbe ritrovato l'amore al fianco di un uomo estraneo al mondo dello spettacolo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 08:17:00 GMT)

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : Tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Jazz & Wine in Montalcino con Tante novità : Al via la rassegna che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi ed il Comune di Montalcino, dal 17/07 al 22/07/2018. Partenza strepitosa per la ventunesima edizione di Jazz & Wine in Montalcino, il festival che nasce dalla collaborazione tra la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma, l’azienda vinicola Banfi e il Comune di Montalcino. Nel suggestivo Castello Banfi, a dare il ...

Inizia la stagione del Genoa : Tante novità per Ballardini : Un Genoa tutto nuovo quello che oggi Inizia la nuova stagione tra visite mediche e test. Molti i giocatori che non vestiranno più la maglia del club più antico d’Italia tra cessioni e mancati rinnovi, con la conferma del tecnico Davide Ballardini che alla terza esperienza in rossoblù si è guadagnato per la prima volta il rinnovo del contratto dopo la rimonta culminata nella salvezza anticipata dell’ultimo campionato. Tra gli ...

Hub di Feedback si aggiorna con Tante novità : Fluent Design - Bozze e nuovi collegamenti : Hub di Feedback, la UWP preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 e utilizzata giornalmente dagli utenti di tutto il mondo per inviare suggerimenti a Microsoft riguardo il suo sistema operativo, si è aggiornata alla versione 1.1805.1731. L’update è stato rilasciato alcune ore fa per i componenti del programma Insider iscritti nel canale fast e porta con sè tante novità piuttosto interessanti. Innazitutto, nel momento in cui si lascia ...

Investito da Tante novità l’LG G7 ThinQ : i dettagli dell’ultimo aggiornamento : Buone notizie per chi ha deciso di portarsi a casa l'ottimo LG G7 ThinQ, visto l'evolversi della sua situazione software per il rilascio di un nuovo aggiornamento, anche se per il momento localizzato in Corea del Sud. Trattasi di un pacchetto che vede aggiunta una nuova modalità di video risoluzione, portando il formato UHD in 16:9 a 60 fps (3840 x 2160 pixel). Come potete immaginare, la limitazione è dietro l'angolo: a differenza di quanto ...

Dal nulla l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 : Tante le novità associate : Sono passati pochi giorni da che vi avevamo parlato dell'ultimo aggiornamento che aveva investito i Samsung Galaxy S9, relativo alla serie firmware XXS1BRF3, cui in queste ore ha fatto seguito la nuovissima XXU1BRF8 (sempre basata su Android 8.0 Oreo, e non sulla versione più recente 8.1, che, a quanto pare, l'azienda asiatica rilascierà prima a bordo di alcuni device di fascia media, attraverso un salto diretto, come vi abbiamo raccontato qui), ...

Pioggia di novità in arrivo per i Samsung Galaxy : Tante app verso importanti aggiornamenti : Continua la nostra panoramica nel mondo dei Samsung Galaxy, con alcune novità che investiranno in generale più device che fanno parte di questa famiglia. Dopo aver analizzato in modo critico i tempi nei quali vengono assicurati gli aggiornamenti più importanti per questi smartphone, è necessario prendere in esame alcune interessanti anticipazioni in merito ad alcune applicazioni specifiche dedicate ai prodotti del brand coreano. Cerchiamo dunque ...

Tante novità su Assassin’s Creed Odyssey : finali multipli - mappa enorme - i dettagli : Assassin's Creed Odyssey avrà diversi finali che saranno collegati ai dialoghi (e come al solito non sono mancate le polemiche). Ad annunciarlo è stata proprio Ubisoft, che ha svelato tutte le novità in arrivo con il gioco a partire dalle navi fino alle romance. Di recente infatti Ubisoft ha partecipato a una sessione di Q&A proprio con i fan su Twitter che aspettano con ansia l’uscita di Assassin's Creed Odyssey in programma per il prossimo ...

I migliori prodotti Xiaomi a prezzi mai visti su GearBest - insieme a Tante novità : Continuano le promozioni di GearBest per le vendite di metà anno, che quest'anno giungono in concomitanza con i mondiali di calcio in Russia. L'articolo I migliori prodotti Xiaomi a prezzi mai visti su GearBest, insieme a tante novità proviene da TuttoAndroid.

Notte Bianca di Quarrata - Tante novità per la sesta edizione : ... tanti artisti di strada tra cui il Mago Bolla - pronto a sbalordire il pubblico con bolle di sapone di ogni genere e dimensione - performance di danza aerea con tessuti e spettacoli con il fuoco. Ad ...

App Google 8.8 prepara le etichette colorate per le voci di Assistant e Tante altre novità : Nel pomeriggio di ieri è partito il roll out della nuova beta dell'App Google, che arriva così alla versione 8.8 e rivela, attraverso l'analisi dell'APK, una serie di novità che arriveranno nelle prossime versioni. Basti pensare all'esempio di Assistant, per il quale si sta lavorando su uno schema organizzativo con etichette colorate per contrassegnarne le voci ed alla nuova Google Podcasts. L'articolo App Google 8.8 prepara le etichette ...

Il cast di The Flash 5 sul set con Hartley Sawyer e Danielle Nicolet pronti per una novità imporTante : Ottime nozitie in arrivo dagli Usa a pochi giorni dal ritorno sul set del cast di The Flash 5. La serie tv DC tornerà da ottobre in onda con i nuovi episodi, un altro villain da sconfiggere e un piccolino da crescere, il figlio di Joe e Cecile. Fin qui tutto sembra chiaro ma per il cast ci sono novità importanti in arrivo. Proprio nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che Danielle Nicolet, che ha recitato nei panni di Cecile Horton, è stata ...

EarTrumpet si aggiorna introducendo Tante novità : Durante la giornata di ieri, EarTrumpet, il tool per la gestione dei volumi di ogni app sbarcato nello Store due anni fa’ attraverso la conversione in UWP, si è aggiornato introducendo tante novità. Changelog Aggiunto il tasto centrale sull’icona dell’area di notifica per disattivare l’audio. Aggiunta la possibilità di usare la rotellina del mouse per cambiare il volume quando la finestra è aperta. Aggiunta la ...