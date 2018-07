Taglio delle commissione parlamentari agli emendamenti su decreto dignità Spunta

Taglio delle tasse : botta e risposta tra Salvini e Tria : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lancia un messaggio relativo al Taglio delle tasse, che però non sembra trovare l’entusiasmo del collega all’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il vicepremier ribadisce quelli che sono i capisaldi del contratto di governo: "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire con Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in ...

Salvini promette il Taglio delle tasse in autunno. Checchè ne dica Bruxelles : Il vice premier Matteo Salvini, intervistato dal 'Corriere della Sera', ribadisce l'intenzione di tagliare le tasse "nella prossima manovra" e avverte che "Bruxelles deve rivedere le regole" in modo da consentire un maggior spazio di azione. "Ci hanno eletto per cambiare - sostiene - se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni, avrebbero votato in ...

Matteo Salvini : "Nella prossima manovra il Taglio delle tasse" : "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare anche alcuni numeri scelti a tavolino a Bruxelles, che molti paesi Ue ignorano bellamente". Parla così delle coperture per la riforma fiscale, il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera."Noi - dice - metteremo al centro la ...

Cambia l’Ecobonus : si rischia il Taglio delle detrazioni : Con un decreto – se reso ufficiale – si dà il via al nuovo Ecobonus. Ventotto nuovi tetti di spesa calcolati per unità di prodotto acquistata: tra i 350 e i 450 euro al metro quadrato per un infisso, 180 euro al metro quadrato per una schermatura solare, per le caldaie a condensazione tra i 200 e i 250 euro al kw. È così che vene rivisto lo schema delle spese massime ammissibili in detrazione con l’Ecobonus. La quota eccedente non ...

Il Taglio delle pensioni d'oro da 4.000 euro sembra non piacere alla Lega : Di Maio l’altro ieri è stato molto chiaro su alcuni punti del programma del Governo Conte. Durante il suo monologo in Senato, nella presentazione delle misure in cantiere e del programma dei suoi due dicasteri, adesso che è contemporaneamente Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico, il tema delle pensioni d’oro lo ha visto deciso e rigido. Dopo i tagli ai vitalizi degli ex deputati che ieri ha visto l’ok dell'Ufficio di ...

Sì della Camera al Taglio dei vitalizi : festa M5s - i dubbi delle opposizioni : Via libera dell'ufficio di presidenza di Montecitorio al taglio dei vitalizi degli ex deputati. I Cinquestelle festeggiano, mentre le opposizioni avanzano dubbi di costituzionalità -

Rincari per alcuni servizi delle Poste : eccoli nel detTaglio : Dal 3 luglio sono entrati in vigore i Rincari per alcuni servizi delle Poste, come inviare lettere o plichi. Diverse voci

Taglio delle pensioni d'oro dai 5mila euro in su - un risparmio di appena 120 milioni : ecco come arrivare a un miliardo di euro : Per fare un certo tipo di risparmio sulle cosiddette pensioni d'oro non basta tagliare quelle oltre i 5mila euro netti. Per questo il gruppo di lavoro incaricato da Di Maio di valutare l'intervento e ...

Tria : reddito di cittadinanza e Taglio delle tasse andranno di pari passo : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in un'intervista a Bloomberg. "Una maggiore crescita economica - spiega il ministro - deve venire dalla graduale attuazione del programma ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e Taglio delle tasse andranno di pari passo" : Il ministro dell'Economia: "La nostra discontinuità con i governi non riguarderà il livello del deficit, ma piuttosto il mix di politiche"