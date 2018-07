Suzuki Jimny Sakigake sold-out in poche ore

Suzuki Jimny SAKIGAKE : la serie speciale in vendita sul web è andata sold-out in poche ore! [FOTO] : I 20 esemplari numerati della serie speciale Suzuki JIMNY SAKIGAKE sono andati sold out in appena 40 ore e 12 minuti A sole 40 ore dal lancio di Suzuki JIMNY SAKIGAKE, realizzata in soli 20 esemplari numerati, la quarta generazione dell’unico vero fuoristrada compatto del mercato ha segnato un tutto esaurito sul WebStore Suzuki. Il sold-out, realizzato in tempi record, testimonia la fiducia che i Clienti Suzuki ripongono nei confronti del ...

Suzuki Jimny SAKIGAKE : edizione limitata e solo online : Suzuki JIMNY SAKIGAKE è la web limited edition che segna il debutto della quarta generazione di JIMNY sul mercato italiano. Suzuki propone sul web store in anteprima una serie limitata che anticipa l’arrivo del modello nelle concessionarie Suzuki. Realizzata in soli 20 esemplari numerati, JIMNY SAKIGAKE ha un prezzo di 21.950 euro (IVA inclusa, IPT […] L'articolo Suzuki JIMNY SAKIGAKE: edizione limitata e solo online sembra essere il ...

Suzuki Jimny SAKIGAKE : la quarta generazione debutta in Italia con l’imperdibile web edition [FOTO e PREZZO] : La quarta generazione della Suzuki JIMNY debutta sul mercato Italiano con la web edition SAKIGAKE Da oggi è possibile prenotare online JIMNY SAKIGAKE, la web limited edition che segna il debutto della quarta generazione di JIMNY sul mercato Italiano. Suzuki propone sul web store in anteprima una serie limitata che anticipa l’arrivo del modello nelle concessionarie Suzuki. Realizzata in soli 20 esemplari numerati, JIMNY SAKIGAKE ha un ...

Al via le vendite di Suzuki Jimny Sakigake - web edition in serie limitata : Da oggi è possibile prenotare online Jimny Sakigake, la web limited edition che segna il debutto della quarta generazione di Jimny sul mercato italiano. Suzuki propone sul...

Al via le vendite di Suzuki Jimny SAKIGAKE - web edition in serie limitata : Da oggi è possibile prenotare online JIMNY SAKIGAKE, la web limited edition che segna il debutto della quarta generazione di JIMNY sul mercato italiano. Suzuki propone sul...

Nuova Suzuki Jimny - In Giappone con i benzina 0.66 turbo e 1.5 aspirato : La Suzuki ha svelato ulteriori informazioni sulla Nuova generazione del fuoristrada Jimny. Dopo aver diffuso le prime immagini ufficiali, è stata confermata la disponibilità di due nuovi propulsori a benzina e di due diversi allestimenti dedicati al mercato Giapponese. Il piccolo turbo e l'aspirato. La Jimny Giapponese sarà proposta nelle versioni minicar e compact car: la prima sarà in vendita esclusivamente sul mercato interno per motivi ...

Suzuki svela la quarta generazione del fuoristrada compatto JIMNY : Suzuki Motor Corporation ha presentato il nuovo Suzuki JIMNY. La quarta generazione del compatto fuoristrada, prodotta nello stabilimento Suzuki a Kosai, sarà equipaggiata, per il Giappone, con due gruppi...

Suzuki Jimny : ecco la quarta generazione : JIMNY volta pagina ma resta fedele a se stesso e a una formula che ne decreta il successo mondiale dal 1970. La quarta generazione del mitico Suzukino si presenta completamente rinnovata, mantenendo però la filosofia dei leggendari modelli del passato, venduti fino a oggi in oltre 2,85 milioni di esemplari in più di 194 Paesi. Un modello […] L'articolo Suzuki JIMNY: ecco la quarta generazione sembra essere il primo su ...

E’ arrivata la Suzuki Jimny 2018 : Ne avevamo parlato qualche tempo fa. nel nostro articolo”Suzuki Jimny IN ARRIVO LA NUOVA VERSIONE 2018“, oggi ve la presentiamo nella sua veste definitiva e con i dati ufficiali della Casa Madre. Jimny è tutta nuova, ma resta fedele a se stessa, anzi ripercorre a ritroso il suo stile. Abbandona certe rotondità per distinguersi maggiormente e rievocare le prime serie pur presentando dati e contenuti di ultima generazione. quarta ...

E’ arrivata la Suzuki Jimny 2018 : Ne avevamo parlato qualche tempo fa. nel nostro articolo”Suzuki Jimny IN ARRIVO LA NUOVA VERSIONE 2018“, oggi ve la presentiamo nella sua veste definitiva e con i dati ufficiali della Casa Madre. Jimni è tutta nuova, ma resta fedele a se stessa, anzi ripercorre a ritroso il suo stile. Abbandona certe rotondità per distinguersi maggiormente e rievocare le prime serie pur presentando dati e contenuti di ultima generazione. quarta ...

Suzuki Jimny - svelate le immagini della quarta generazione – FOTO : Quelle che vedete qui sopra e nella gallery sono le prime immagini della nuova generazione, la numero quattro, della Jimny: il famoso Suzukino che ormai dal 1970 imperversa sulle strade di tutto il mondo. Un modello-icona che è stato venduto in 2,85 milioni di esemplari in 194 paesi, e che oggi si presenta con contenuti inediti, pur mantenendo le linee inconfondibili e squadrate (tipiche di chi fa dell’off-road il suo credo) che ne ...

Suzuki Jimny – Nuovo in tutto - fedele nella tradizione : arriva la quarta generazione del mitico Suzukino : Mostrate le prime immagini della quarta generazione di Suzuki Jimny: compattezza e tecnologia rendono Jimny agile in città e imbattibile nel fuoristrada, dove può contare su un Nuovo telaio a longheroni con sospensioni ad assale rigido, trazione integrale e marce ridotte Jimny volta pagina e resta fedele a se stesso e ad una formula che ne decreta il successo mondiale sin dal 1970. La nuova e quarta generazione del mitico Suzukino si presenta ...

Suzuki Jimny : il mitico fuoristrada si rinnova dopo 20 anni [FOTO] : Il fuoristrada giapponese debutta con una quarta generazione tutta nuova e dalle forme “old style” Nato nel 1978, il Suzuki Jimny è un fuoristrada con sole tre porte e dalle forme decisamente contenute capace di affrontare senza timore qualsiasi tipo di tracciato in off road. dopo ben 20 anni, la terza generazione viene sostituita con una versione tutta nuova che abbraccia forme moderne e decisamente squadrate. Al suo interno troviamo ...