“Suicidata” Notizia choc | era un modello per le donne A 31 anni se n’è andata così

(Di martedì 24 luglio 2018) Un impegno costante, con ogni briciolo di energia che aveva in corpo. La sua attività, discussa e spesso critica dai media e dal mondo della politica. E che però lei non aveva mai messo in discussione, convinta che per i suoi ideali valesse la pena battersi davvero fino in fondo. Oksana Shachko ha lottato per tutta la vita, lei che era cofondatrice ed ex componente del gruppo Femen. In queste ore la tragedia: è stata ritrovata morta nel suo appartamento, a Parigi. “Una delledi maggior valore del nostro tempo. Una delle più grandi lottatrici, una che si è duramente impegnata contro le ingiustizie che ha dovuto affrontare, le ingiustizie della nostra società. Si è battuta per se stessa e per tutte ledel mondo”. Con queste parole l’ha ricordata Inna Shevchenko, amica e compagna di attivismo, definendola poi “una vera combattente, nella storia ...