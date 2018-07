Su Huawei P9 Lite 3 Italia l’aggiornamento B366 | cosa comporta l’installazione?

Da 3 Italia per Huawei P10 Lite l’aggiornamento Oreo : quello che dovreste sapere : Proprio come successo ieri con Huawei P10 Lite brand Wind, quest'oggi l'aggiornamento Oreo ha iniziato a colpire i 3 Italia, che sappiamo viaggiare di pari passo rispetto a quelli serigrafati dal brand affiliato (non è un mistero che le due si siano fuse in una sola, dando vita al vettore unico nazionale già da un anno abbondante a questa parte). A partire da oggi 24 luglio comincerete a ricevere la notifica via OTA del pacchetto WAS-LX1A ...

Tante novità per Huawei P9 Lite brand Wind : dal 24 luglio l’aggiornamento B366 : Abbiamo dovuto attendere più a lungo del previsto, ma partire da oggi 24 luglio ci sono delle novità importanti anche per Huawei P9 Lite brand Wind, stando almeno ad alcune segnalazioni giunte dal pubblico italiano. In particolare, bisogna prestare molta attenzione al rilascio dell'aggiornamento B366, quello relativo alla patch per la sicurezza di giugno e che a conti fatti non dovrebbe presentare differenze rispetto al pacchetto software di cui ...

Prime informazioni ufficiali per Huawei P8 Lite 2017 TIM sull’aggiornamento Oreo : ecco i tempi : Stiamo vivendo giorni ricchi di novità per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che lo smartphone a luglio ha iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Almeno per quanto riguarda i modelli no brand e quelli marchiati Vodafone. C'è però un'altra versione del device molto popolare qui in Italia che al momento è rimasta esclusa da ogni discorso, vale a dire quella "TIM". Oggi 23 ...

Inizio aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite Wind : le prime segnalazioni : Primi segni di rilascio dell'aggiornamento Oreo anche per i dispositivi Huawei P10 Lite brand Wind, un passo in avanti che non ci aspettavamo l'operatore potesse fare così presto, quando ancora in piena fase di roll-out per gli esemplari brandizzati (non tutti i modelli senza marchio lo hanno ricevuto, cosa che sta non poco infastidendo quelli che ancora si vedono costretti ad aspettare per un periodo di tempo imprecisato). Per l'occasione, ...

Come gestire i problemi di memoria per Huawei P8 Lite 2017 : arriva un controllo incrociato : Ci stiamo per lasciare alle spalle una settimana davvero importante per quanto riguarda gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. I device stanno rispondendo bene tutto sommato, ma Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi si è venuto a creare un vero proprio giallo che dobbiamo analizzare con grande attenzione per ...

Anomalia con font e temi per Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo : come gestirla? : Stiamo vivendo un weekend davvero ricco di novità per i possessori di un Huawei P10 Lite, considerando il fatto che in tanti stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, almeno per quanto riguarda il pubblico no brand e quello che si ritrova con un modello marchiato Vodafone (qui troverete il nostro ultimo approfondimento sulla questione). dopo la nuova ondata di rollout, sbilanciarsi sugli effetti del ...

A tutto Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone oggi 20 luglio : rilascio diffuso e consigli hard reset : Finalmente Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone e di gran carriera oggi 20 luglio. Nella mattinata appena trascorsa abbiamo assistito ad una vera e propria pioggia di notifiche del rilascio per il firmware Android 8.0. Un deciso passo in avanti rispetto ad una situazione di stallo reale delle ultime settimane e dopo qualche avvisaglia dello stesso pacchetto riportata tre giorni fa. L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone, come pure già ...

La lunga telenovela per Huawei P8 Lite 2017 sull’aggiornamento Oreo : nuovi scenari in Italia : Periodo davvero ricco di novità per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017. Se da un lato è vero che in tanti hanno già ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, allo stesso tempo non possiamo certo ignorare le segnalazioni da parte di coloro che ancora non hanno avuto modo di fare questo step. Come stanno le cose in Italia oggi 20 luglio? Quanto occorre attendere affinché la diffusione dell'upgrade sia totale in ...

Problema foto oscurate con Huawei P9 Lite : cause e soluzioni : Sono trascorsi più di due anni da quando sono iniziate le vendite del cosiddetto Huawei P9 Lite qui in Italia, eppure ancora oggi tantissimi utenti sono legati a questo device. Ecco perché ogni Problema, più o meno diffusa, diventa subito una questione da analizzare con grande attenzione per il pubblico. Ad esempio, la scarsa capienza della memoria interna ha indotto moltissime persone a ricorrere ad un supporto esterno, spesso e volentieri ...

Altro problema con l’anteprima notifiche per Huawei P10 Lite dopo Oreo : unica soluzione per ora : Ci sono un po' di disagi da prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda uno smartphone molto popolare qui in Italia come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Il device di recente ha ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e, nonostante i feedback siano tutto sommato incoraggianti da parte degli utenti italiani che hanno già avuto di testarlo sui modelli no brand e quelli marchiati Vodafone, allo stesso tempo dobbiamo ...

Giallo memoria con Oreo su Huawei P8 Lite 2017 : aumenta davvero? : Tra gli effetti benefici di Oreo su Huawei P8 Lite 2017 abbiamo già esaminato la quantità di memoria maggiore disponibile sul telefono subito dopo l'update ad Android 8.0: il tutto nei giorni immediatamente successivi a quelli del primo rilascio del nuovo firmware sui dispositivi no brand. A distanza di più di 10 giorni dobbiamo segnalare come l'esperienza invece non sia positiva per tutti gli user. Anzi, potremmo dire che sulla questione c'è un ...

Problemi extra memoria per Huawei P9 Lite : precisazioni e consigli contro le brutte sorprese : Da un anno e mezzo abbondante a questa parte si parla molto di Huawei P9 Lite in merito ad un difetto ormai conclamato per quello che resta uno smartphone Android molto popolare in Italia, vale a dire quello della scarsa capacità della memoria interna. Con il trascorrere dei mesi abbiamo provato a condividere con voi diversi suggerimenti e guide, alcune delle quali si sono rivelati abbastanza efficaci per recuperare spazio ed utilizzare con ...

Si muove qualcosa per Huawei P10 Lite Vodafone sull’aggiornamento Oreo : avvistata la B363 : Spuntano segnalazioni importanti in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite brandizzato Vodafone. Dopo un paio di settimane di attesa, in cui abbiamo riscontrato gli screenshot del pubblico "no brand" che ha toccato con mano col contagocce il tanto atteso aggiornamento Android Oreo, ora tocca a coloro che invece hanno puntato su questa particolare variante del device lanciato sul mercato poco più di un anno ...

Su Huawei P20 Lite l’app fotocamera di P20 : porting completo : L'app fotocamera di P20 a bordo di Huawei P20 Lite, così come di Honor 9 Lite e Honor 7X (in pratica di quei dispositivi equipaggiati con il processore proprietario Kirin 659)? Grazie ai ragazzi di XDA Developers è finalmente possibile, cosa che va notevolmente a migliorare l'utilizzo del comparto con customROM. Quel che di fatto rendeva poco piacevole l'esperienza utente delle varie soluzioni software alternativa era soprattutto la fotocamera, ...