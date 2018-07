Su Google Translate compaiono strane profezie

Come funziona Google Translate e perché non manderà in pensione i traduttori veri : Google Translate è diventato uno strumento di riferimento per traduzioni brevi e rapide online. Ci agevola la vita, ma può facilmente indurci in errore, se ci affidiamo ciecamente ai suoi suggerimenti, senza conoscere neanche un po' la lingua straniera in cui stiamo traducendo. Google Translate permette di superare i confini linguistici, ma a patto di fare attenzione ai fraintendimenti e agli errori. Il servizio ...

La WNBA pazza di Ceci! Le Minnesota Lynx usano Google Translate : “Zandalasini = Sangue freddo” [FOTO] : La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini: le Minnesota Lynx la lanciano nella mischia, poi il tweet ‘Cold-Blooded’ La WNBA si innamora del talento di Cecilia Zandalasini. La cestista azzurra ha mostrato una parte del suo talento, ancora non completamente messo in mostra a causa dello scarso minutaggio, nella partita vinta contro New York per 85-71. Zandalasini ha potuto beneficiare di un minutaggio maggiore, ben 23 ...