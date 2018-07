Studentessa violentata da tassista abusivo | il gip convalida l' arresto

Napoli - Studentessa violentata : custodia cautelare ai due accusati : Napoli , studentessa violentata : custodia cautelare ai due accusati L’aggressione è avvenuta lo scorso aprile, in un parcheggio di via Mezzocannone. La ragazza si era sentita male e, una volta all’ospedale, aveva denunciato lo stupro Continua a leggere L'articolo Napoli , studentessa violentata : custodia cautelare ai due accusati proviene da NewsGo.

Studentessa 18enne violentata in classe a Parma da un compagno. «Altri due guardavano» : Tutto sembrava essere cominciato come uno scherzo, poi, però, le attenzioni si sono trasformate in una violenza sessuale. Consumata, per di più, fra le aule di una scuola, un istituto...