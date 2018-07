Strisce pedonali deteriorate | Balleari | ' I Municipi le devono segnalare'

Rimini - bambino di 3 anni investito sulle Strisce pedonali. E’ gravissimo : Il bimbo stava attraversando la strada accanto ai suoi genitori quando è stato travolto da un'auto che non ha rispettato la precedenza dei pedoni.Continua a leggere

Ubriaca alla guida investe 21enne sulla Strisce pedonali - fortunatamente senza gravi conseguenze : Pescara - E' ricoverata con una prognosi di 35 giorni la ragazza di 21 anni che ieri notte è stata investita da un'auto sulla riviera. La giovane, A.C., originaria di Ascoli Piceno, ha riportato diversi traumi ed è ricoverata in Neurochirurgia. L'investimento è avvenuto attorno alle 4,15, sulla riviera nord, poco dopo l'incrocio con via Muzii. L'automobilista che ha travolto la ragazza pare che si sia ...

Due anziani investiti a Livorno. Uno muore - l’altro è grave : erano sulle Strisce pedonali : Stavano attraversando il lungomare, in viale Italia. L'automobilista si è fermato, ora è sotto choc. Sul posto tre ambulanze e la polizia municipale per i rilievi.Continua a leggere

Napoli - donna travolta e uccisa mentre attraversa sulle Strisce pedonali : È stata investita ed è morta poco dopo il trasferimento in ospedale una 56enne napoletana che stamano si trovava a Scampia. La donna, Pasqualina Cerasuolo, stava attraversando nei pressi delle strisce ...

Napoli - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle Strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

Meleo : prosegue installazione Strisce pedonali al led Porta Metronia : Meleo: sperimentazione che vogliamo estendere ad altre zone città Roma – Di seguito le parole di Linda Meleo, assessora alla Mobilità di Roma Capitale. “Voglio dare un piccolo aggiornamento su come procedono i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via dell’Amba Aradam e Porta Metronia. Come da programma prosegue l’installazione delle strisce pedonali a led. Il nuovo sistema che Roma ha deciso di testare ...