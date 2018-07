Stop alle polemiche tra Laura Pausini e Beyoncé | arriva la smentita dello staff | “Tutto

Nintendo dice Stop alle ROMS : Siti Warez denunciati e chiusi : Sono anni che le ROMS Nintendo circolano sulla rete, scaricabili da chiunque e lanciabili con appoSiti emulatori. Per anni Nintendo ha sempre cercato di contrastare la pirateria tramite Ban e appoSiti sistemi, ma inutilmente. Nintendo dice NO alla pirateria Quest’oggi ci giunge notizia che casa Kyoto ha deciso di dichiarare guerra ai principali Siti di distribuzione di giochi illegali per le molteplici piattaforme Nintendo, quali NES, ...

Dazi - Coldiretti : +260% di import di olio tunisino - Stop alle concessioni : “E’ in atto una vera invasione di olio di oliva dalla Tunisia con un aumento record del 260% delle importazioni nel 2018 rispetto allo scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della visita in Sicilia del Vice premier Di Maio che ha annunciato l’intenzione di “rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio”. “L’Unione Europea – sottolinea la Coldiretti – deve respingere ...

PIT Stop : Bugatti Divo - hypercard da cinque milioni di euro FOTOGALLERY : Per mantenere alta l'adrenalina, il brand premium di casa Volkswagen ha recentemente proposto una versione più leggera e maneggevole, chiamata Chiron Sport. L'amministratore delegato Stephan ...

Stop della Consulta - alle elezioni provinciali in Sicilia : Giovanni Musumeci, segretario generale territoriale della Ugl di Catania, a seguito della notizia odierna sulla bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge, votata ad agosto 2017 dall'...

LU : Stop alle suonerie cellulare al posto delle campane : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bari - cedono i cavi del filobus su viale della Repubblica : Stop alle auto - traffico in tilt : Si sono staccati all'improvviso e sono caduti sulla strada. I cavi della vecchia linea filobus di viale della Repubblica hanno ceduto. Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Amtab e gli agenti della ...

Comune di Napoli - Stop alle assunzioni : salve solo le maestre d'asilo : Il Comune accelera sulla manovra correttiva al bilancio. Tour de force degli uffici, che in questi giorni hanno racimolato le risorse per coprire un buco di 14 milioni. Ma saranno inevitabili i tagli, ...

Stop alle nozze tra Anas e Ferrovie - Rixi : «Governo contrario alla fusione» : Il sottosegretario ai Trasporti: «Le due società hanno ruoli e compiti diversi, i servizi devono essere prioritari»

Stop alle passeggiate in costume : multe fino a 500 euro per bikini e torso nudo : fino a 500 euro di multa per chi passeggia in costume da bagno o a torso nudo. Non si tratta di una fake news per spaventare il popolo dell'estate, ma di una vera ordinanza...

Russia - cala l'export Made in Italy. I coltivatori diretti chiedono lo Stop alle sanzioni : Teleborsa, - Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell'11% a maggio , rispetto allo scorso anno, è importante la ripresa del dialogo diretto tra il Presidente ...

Russia - cala l'export Made in Italy. I coltivatori diretti chiedono lo Stop alle sanzioni : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell'11% a maggio , rispetto allo scorso anno, è importante la ripresa del dialogo diretto tra il Presidente degli Stati ...

Made in Italy - Coldiretti : -11% di export a maggio - Stop alle sanzioni : Con le esportazioni Made in Italy in Russia che sono ulteriormente diminuite dell’11% a maggio, rispetto allo scorso anno, è importante la ripresa del dialogo diretto tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin per creare le condizioni per superare sanzioni ed embargo russo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma ...

Ceta - alleanza #Stopceta : “Bene il Governo - ora bocciare la ratifica” : Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del Governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada. Un risultato importante arrivato dopo oltre due anni di lavoro e di dialogo delle nostre organizzazioni con il Parlamento, che ci ha portato anche a sostenere la costituzione di un Intergruppo parlamentare No Ceta che sostiene questa proposta. Coldiretti, Cgil, Arci, Acli ...

Ceta : alleanza#StopCeta - bene governo - ora bocciare ratifica : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Esprimiamo soddisfazione per la conferma da parte del governo dell’intenzione di bocciare la ratifica del Ceta, trattato di facilitazione commerciale tra Europa e Canada”. A manifestarla, in una nota, è l’alleanza #StopCeta, che schiera Coldiretti, Cgil, Arci, Acli Terra, Fairwatch, Fare Ambiente, Greenpeace, Legambiente, Ecoitaliasolidale, Slow Food, Adusbef, Federconsumatori, Movimento ...