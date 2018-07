Stop alla spiaggia nudista in Belgio | L' attività sessuale potrebbe spaventare la

Donna muore sui binari vicino alla stazione di Avenza - Stop ai treni fra Sarzana e Massa : Carrara, 23 luglio 2018 - Il cadavere di una Donna di circa 50 anni è stato trovato sui binari a circa duecento metri di distanza dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza . Le indagini sono in ...

Dl dignità - bocciati 180 emendamenti. Stop anche alla riduzione della tassa sulle e-cig : MILANO - Circa 180 emendamenti al decreto dignità su 850 non superano il vaglio di ammissibilità nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Tra questi, anche la proposta a firma Lega a favore ...

Puglia - la guerra dell olio 'Stop all import dalla Tunisia' : 'Ci mobiliteremo, coinvolgendo parlamentari e organismi di controllo, per mettere un freno all'invasione di olio tunisino con un aumento record del 260% delle importazioni nel 2018 rispetto allo ...

Pubblica amminsitrazione - Stop alla pagella unica per i dirigenti e ai premi massimi per tutti : Rivedere obiettivi e criteri di valutazione, per mettere fine alla pagella unica o pre-compilata: voto, e quindi anche premio, massimo per tutti. Venerdì prossimo, il 27, la ministra della Pubblica ...

Uefa - 19 mila euro di multa alla Roma e tre mesi di Stop per Pallotta : Roma - Tre mesi di sospensione per James Pallotta e 19mila euro di multa per la Roma : le ha comminate l'Uefa che ha oggi ufficializzato le decisioni disciplinari in merito alla semifinale di ritorno ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo Stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Sanità - De Luca scrive al premier Conte : 'Stop alla gestione commissariale' : Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, come annunciato ieri nel corso del 'Tavolo adempimenti' e 'Comitato Lea' tenutosi a Roma, ha inviato questa mattina al Presidente del Consiglio ...

Alitalia - Di Maio e Toninelli : “Tornerà di bandiera”/ E torna alla mente Stop di Berlusconi ad Air France-Klm : Alitalia, sul futuro della compagnia aerea sono intervenuti sia Luigi Di Maio che Danilo Toninelli. L'intenzione è di mantenere il controllo in mani italiane(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Stop alle nozze tra Anas e Ferrovie - Rixi : «Governo contrario alla fusione» : Il sottosegretario ai Trasporti: «Le due società hanno ruoli e compiti diversi, i servizi devono essere prioritari»

Migranti - ora lotta al buonismo Dopo l'Ue cambiare le coscienze Stop alla deportazione economica : Ricordate qualche tempo fa, quando, purtroppo per noi, governava il centrosinistra e a Palazzo Chigi comandava Paolo Gentiloni? Era bastato poco, anzi pochissimo. Ci eravamo distratti a fronte dell'apocalittica tragedia accaduta in centro Italia, un terremoto terrificante portatore di morte, e loro ne avevamo approfittat Segui su affaritaliani.it

Stop alla quota di tfr in busta paga - finora lo avevano scelto in 600 mila - : Stop alla quota del tfr in busta paga, misura voluta dal governo Renzi e rimasta in vigore in via sperimentale fino alla fine di giugno ma ora non rinnovata dal governo Conte. L'intervento era mirato ...

Stop stipendi in contanti : busta paga tracciabile - ok alla prepagata : Al via da luglio lo Stop agli stipendi in contanti. Il pagamento delle buste paga può essere effettuato anche su carta di credito prepagata (come ad esempio la postepay). Ma non solo. In caso di soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori”, le retribuzioni possono essere versati sul c.d. “libretto del prestito”. La novità è contenuta nel recente documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 5828/2018), che ...

Fibra - Stop alla fregature. Bollo 'a semaforo' per scoprire se arriva a casa : L'Agcom ha introdotto un sistema sperimentale per confrontare le offerte su Fibra ottica e banda larga delle compagnie telefoniche

