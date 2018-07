“Stop a quella medicina” 11 bambini morti dopo il parto | l’annuncio

caffeinamagazine

: #PESCARA. Una gestione della balneazione a corrente alternata quella del #sindaco #Alessandrini, attacca l’associaz… - ArmandoFoschi : #PESCARA. Una gestione della balneazione a corrente alternata quella del #sindaco #Alessandrini, attacca l’associaz… - michelecalia58 : RT @LorisGary: @PolAlberto 1/2L'unica sua foto bella è quella tutta nuda, stop.Inoltre, cosa ti aspetti da una che per ottener una parte in… - stop_thepigeon : @giangi20l @Donnaipsilon Quello sempre già, però rilassate che oltre a quella me piace pure magnà -

(Di martedì 24 luglio 2018) Uno studio clinico che prevedeva la somministrazione a donne incinte del sildenafil, il principio attivo del farmaco anti-impotenza Viagra*, è stato interrotto in Olandala morte di 11 neonati. Il medicinale veniva somministrato alle future mamme che presentavano una placenta poco sviluppata, con l’obiettivo di migliorare la crescita fetale. Sembra che i bebè sianoper avere riportato danni polmonari letali. Lo riporta la Bbc online, spiegando che secondo gli esperti è necessaria un’indagine approfondita per far luce sull’accaduto. La sperimentazione, che sarebbe dovuta proseguire fino al 2020, coinvolgeva 11 ospedali dei Paesi Bassi, fra cui l’Amsterdam University Medical Centre. Un gruppo di 93 donne in gravidanza assumeva sildenafil, mentre ad altre 90 veniva dato del placebo.la nascita, 20 neonati hanno sviluppato problemi ai polmoni: ...