Stavo solo provando l' arma Indagato per bebè rom ferita

(Di martedì 24 luglio 2018) C'è unper il ferimento della bambina rom di 15 mesi che lo scorso 18 luglio è stata colpita alla schiena da un piombino sparato da un'ad aria compressa mentre era in braccio alla madre in via Palmiro Togliatti a Roma. È un italiano di 50 anni, che ora deve rispondere di "lesioni gravi". Lui ha ammesso di aver sparato, ma sostiene si sia trattato di un incidente. L'uomo racconta infatti che nel momento dell'accaduto stavasul terrazzo di casa la sua pistola ad aria compressa, puntandola però in aria. L'si sarebbe inceppata e sarebbe partito un colpo accidentalemnte. Inoltre dice di non essersi accorto di aver colpito la piccola. Nella sua casa i pm hanno trovato una carabina e una pistola, entrambe ad aria compressa. Le armi sono state sequestrate e verrà fatta una perizia balistica per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduta. La bimba è ancora ricoverata ...