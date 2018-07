Ssd Roma VIII calcio | I cat | Ecco Cristelli | Palandri | Buonocore e Franculli

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) : Orgoglio e rivendicazione : Roma – La Roma VIII ha concluso il suo campionato. Al terzo tentativo, infatti, la sfida interna con l’Atletico Monteporzio (saltata entrambe le volte per assenza del direttore di gara) è stata disputata. Domenica, presso il centro sportivo del club di Torbellamonaca, i ragazzi di mister Fiaschetti hanno piegato un coriaceo avversario per 4-3 grazie alla doppietta di De Palma e ai gol di Gespi e Antunes. “I campioni del girone siamo ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) : Frezza - prima gioia : Roma – La Roma VIII non ha ancora terminato la stagione, come ha fatto la totalità delle squadre di prima categoria (fatta eccezione per i play out). La squadra capitolina dovrà disputare domenica prossima l’ultima partita di un’annata “guastata” dai fatti accaduti dopo la semifinale di Coppa Lazio. Si giocherà (si spera) contro l’Atletico Monteporzio, match già saltato due volte per l’assenza del direttore di gara. Intanto ieri i ragazzi ...