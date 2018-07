Spread Btp apre poco mosso a 224 punti

Spread Btp chiude stabile a 223 punti : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 223 punti base, con un rendimento al 2,63%.

Spread Btp apre stabile a 221 punti : ANSA, - ROMA, 23 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 221,4 punti con un rendimento al 2,58%.

Spread Btp-Bund chiude in calo - 221 punti : ANSA, - ROMA, 20 LUG - Lo Spread tra il Btp e il Bund tedesco chiude in calo a 221,4 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,581%.

Btp chiude in calo - volatile su politica - Spread a 228 pb : Seduta volatile per il secondario italiano, che ha subito il colpo delle tensioni in seno al governo e in particolare intorno alla posizione del ministro all'Economia Giovanni Tria.

Btp in calo - Spread oscilla su Tria - brevi perdono vantaggio : Seduta volatile per il secondario italiano, che accusa il colpo delle apparenti tensioni in seno al governo e in particolare intorno alle posizioni del ministro all'Economia Giovanni Tria. Le frizioni sono nell'immediato sulle nomine, Cdp in particolare, ma anche in prospettiva sulla manovra d'autunno.

Spread Btp stringe e Borsa recupera dopo parole Di Maio su Tria : dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sul ministro dell'Economia Giovanni Tria i mercati hanno tirato un breve respiro di sollievo. Di Maio ha dichiarato infatti di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria e ha negato che vi siano tensioni sulle nomine ...

Spread Btp apre stabile a 215 punti : ANSA, - ROMA, 19 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 215,2 punti con un rendimento al 2,49%.

Spread Btp/Bund apre stabile a 221 : ANSA, - ROMA, 17 LUG - Apertura quasi invariata per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 221 punti contro i 220 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,56%.

Lo Spread fra Btp e Bund chiude stabile a 221 punti base, col rendimento del titolo decennale italiano al 2,57%. 16 luglio 2018

Spread Btp chiude in calo a 226 punti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Lo Spread fra Btp e Bund chiude in calo a 226 punti base contro i 231 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,61%.

Spread Btp Bund stabile a 231 punti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Avvio di seduta stabile calo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 231 punti in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari ...

Spread Btp chiude stabile a 235 punti : ANSA, - ROMA, 10 LUG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 235 punti base. Il rendimento del decennale italiano è al 2,66%.