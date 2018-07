Spese pazze Piemonte | condannato a 11 mesi il capogruppo della Lega Molinari Un anno e 7

ilfattoquotidiano

: Spese pazze Piemonte, condannato a 11 mesi il capogruppo della Lega alla Camera Molinari - fattoquotidiano : Spese pazze Piemonte, condannato a 11 mesi il capogruppo della Lega alla Camera Molinari - SkyTG24 : Basta spese pazze in #Cina per i calciatori europei: Pechino punta ora ad un investimento a lungo termine, nella fo… - DiniMillo986 : RT @fattoquotidiano: Spese pazze Piemonte, condannato a 11 mesi il capogruppo della Lega alla Camera Molinari -

(Di martedì 24 luglio 2018) Undicia Riccardo, oggialla Camera dei Deputati. E’ una delle condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Torino per la Rimborsopoli dei consiglieri regionalipassata legislatura guidata dal centrodestra. Sono stati tutti condannati i 25 imputati del processo d’appello. All’ex governatore leghista Roberto Cota, che in primo grado nel 2016 era stato assolto, sono stati inflitti une 7di reclusione. In primo grado il processo era terminato in tribunale con 10 condanne e 15 assoluzioni., che in primo grado era stato assolto, è stato riconosciuto colpevole del peculato di 1.158 euro. Per lui la corte ha anche disposto l’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici sospendendola comunque per 12. Ai condannati figurano altri due parlamentari: il leghista Paolo Tiramani (une 5) e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia (un ...