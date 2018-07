SPARA A BIMBA ROM DI 15 MESI | INDAGATO ITALIANO 45ENNE Roma | ultime notizie | PD

SPARA a bimba rom di 15 mesi : indagato italiano 45enne/ Roma - ultime notizie : "colpi partiti per errore" : Roma, Spara a bimba rom di 15 mesi: indagato un italiano 45enne che rifiuta però l'elemento di odio razziale, 'colpi partiti per sbaglio'.

Bimba rom ferita a Roma : indagato un italiano che ha SPARAto dal suo balcone : Un italiano di 50 anni è indagato dalla Procura per lesioni gravissime in relazione al ferimento di una piccola di 15 mesi raggiunta alla schiena da un colpo d'arma

Toronto - due morti e 14 feriti dopo SPARAtoria/ Video ultime notizie : attentato Isis? Grave bimba di 9 anni : Toronto, due morti e 14 feriti dopo sparatoria. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i feriti vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:30:00 GMT)

La polizia insegue i migranti e SPARA : bimba uccisa : Sognavano di raggiungere il Regno Unito da sempre e finalmente avevano trovato i soldi per permettersi quel viaggio. In un furgone, ammassati con altri ventiquattro profughi curdi come loro, ma poco ...

Belgio - polizia insegue migranti e SPARA : uccisa bimba di due anni : BRUXELLES - Una bambina curda di due anni che viaggiava su un furgone con una trentina di migranti a bordo è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco, ieri, durante un inseguimento della...