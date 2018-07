Spagna | la Federazione approva il bilancio | utili per 8 | 2 milioni di euro

Spagna - ex leader sindacato giocatori favorito per presidenza federazione : Luis Rubiales, ex presidente della AFE il sindacato dei calciatori spagnolo, è indicato come il grande favorito per prevalere nelle elezioni che questo giovedì si terranno nella Federcalcio spagnola (RFEF) per occupare la poltrona di presidente. Rubiales che se la dovrà vedere con Juan Luis Larrea, che per molti anni è stato tesoriere della RFEF sotto il mandato di Ángel Villar, avrebbe già nel primo turno il supporto necessario per diventare il ...