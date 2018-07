Sostenibilità | ecco come l' azienda Arbi aiuterà i nostri mari

Ambiente : ecco come si diventa esperto della Sostenibilità a 360° : Un professionista capace di gestire gli aspetti tecnici, giuridici ed economici della svolta green che caratterizza sempre più aziende, imprese pubbliche e no-profit. Questa la nuova figura formata dal master di primo livello “SiLFiM – sostenibilità in diritto, finanza e management”. Nasce a Milano-Bicocca, organizzato dalla Scuola di Economia e Statistica, il primo corso che affronta il tema della sostenibilità dell’attività d’impresa a ...

Tecnologia e Sostenibilità - ecco il Premio Innovazione 2018 di Leonardo : Quarto e ultimo ambito di ricerca è l' economia circolare , disciplina che rivede in chiave sostenibile il modello di economia lineare per introdurre un sistema in grado di autoalimentarsi, ...